الى سالكي نفق نهر الكلب.. إحذروا (صورة)

وقع تصادم بين مركبتين قبل نفق المتجه نحو ، وأسفر الحادث عن أضرار مادية فقط، دون تسجيل إصابات.وفور وقوع الحادث، توجهت مفرزة سير الجديدة إلى المكان، حيث باشرت بتنظيم المرور ومعالجة الحادث لضمان انسيابية الحركة على الطريق.