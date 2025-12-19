معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن "قانون الانتظام المالي"

أفادت مصادر حكومية، أن "كل تأخير في إقرار قانون الانتظام المالي من شأنه أن يؤدي إلى خسائر إضافية للمودعين".





وأكّدت المصادر أن "القانون يضمن حقوق المودعين أفضل من الصيغ السابقة التي كانت ستعيد الأموال بالليرة على 11 سنة وخُفّضت لاحقًا إلى 7 سنوات"، موضحةً أنّه "يسعى الى استعادة الأموال المحوَّلة بعد 17 تشرين أو دفع غرامة من دون إلغاء الملاحقات القانونية ضد المصارف التي سهّلت التحويل".





وأشار المصادر إلى أن "القانون أخذ بعين الاعتبار ملاحظات وسيُناقش الاثنين والثلاثاء قبل إحالته إلى المجلس النيابي في رسالة بالإصلاحات المالية والاقتصادية".

