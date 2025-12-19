مليئة بالحشرات والذباب والصراصير… ضبط مشتقات ألبان فاسدة في هذه البلدة

تابع رئيس بلدية الصالحية عن كثب قضية معمل تصنيع الألبان والأجبان في البلدة، الذي أُقفل بإشارة من القاضية أميرة ، حيث جرى إتلاف البضائع المضبوطة وتنظيم محضر ضبط بحق صاحب المعمل الذي أوقف رهن التحقيق، بعد ختمه بالشمع الأحمر.





وأوضح دندن أنه أعطى توجيهاته لشرطة البلدية بالكشف مجددًا على المعمل، ليتبين أنه أعاد فتح أبوابه خلافًا للقرارات المتخذة.





وعلى الفور، طلب مؤازرة من مخفر ، حيث حضرت دورية من إلى جانب مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب، ليُصار إلى ضبط نحو 200 كلغ من الحليب ومشتقات الألبان الفاسدة، ذات الروائح الكريهة، والمليئة بالحشرات كالذباب والصراصير.





وأكد دندن أن هذه المخالفة ليست الأولى من نوعها، مشددًا على أن البلدية لن تتهاون مع أي تعدٍ على السلامة العامة أو تهديد لصحة المواطنين.





وكشف أنه كان قد راسل محافظ الجنوب لوضعه في صورة المخالفات الجسيمة التي يرتكبها المعمل، ما أدى إلى تكليف المنطقة الإقليمية لقوى الأمن الداخلي متابعة الملف بالتنسيق مع مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب، إلى أن أُعيد إقفال المعمل مجددًا اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

