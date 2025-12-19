تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
19
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
لبنان
مليئة بالحشرات والذباب والصراصير… ضبط مشتقات ألبان فاسدة في هذه البلدة
Lebanon 24
19-12-2025
|
14:18
تابع رئيس بلدية الصالحية
جوزيف
نقولا
دندن
عن كثب قضية معمل تصنيع الألبان والأجبان في البلدة، الذي أُقفل بإشارة من
النائب العام
القاضية أميرة
شحرور
، حيث جرى إتلاف البضائع المضبوطة وتنظيم محضر ضبط بحق صاحب المعمل الذي أوقف رهن التحقيق، بعد ختمه بالشمع الأحمر.
وأوضح دندن أنه أعطى توجيهاته لشرطة البلدية بالكشف مجددًا على المعمل، ليتبين أنه أعاد فتح أبوابه خلافًا للقرارات المتخذة.
وعلى الفور، طلب مؤازرة من مخفر
حارة صيدا
، حيث حضرت دورية من
قوى الأمن الداخلي
إلى جانب مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب، ليُصار إلى ضبط نحو 200 كلغ من الحليب ومشتقات الألبان الفاسدة، ذات الروائح الكريهة، والمليئة بالحشرات كالذباب والصراصير.
وأكد دندن أن هذه المخالفة ليست الأولى من نوعها، مشددًا على أن البلدية لن تتهاون مع أي تعدٍ على السلامة العامة أو تهديد لصحة المواطنين.
وكشف أنه كان قد راسل محافظ الجنوب
منصور ضو
لوضعه في صورة المخالفات الجسيمة التي يرتكبها المعمل، ما أدى إلى تكليف المنطقة الإقليمية لقوى الأمن الداخلي متابعة الملف بالتنسيق مع مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب، إلى أن أُعيد إقفال المعمل مجددًا اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
