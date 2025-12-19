باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل بما يضمن حقوق الشعوب

أكد رئيس النائب أن الورقة الأميركية جرى التفاوض عليها ضمنيًا بين المبعوث الأميركي وجزء من السلطة، وأُقرّت وسط رفض شريحة من اللبنانيين بين قبولٍ مستتر ورفضٍ معلن”، مشيرًا إلى أن “الخطة التي وُضعت لم تُنفّذ منها أي شيء، وتبيّن أن إسرائيل حتى غير موافقة عليها”.

وشدد عبر برنامج “جدل”، من ال LBCI على أن السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل تحت عنوان حماية حقوق الشعوب والمشكلة الأولى مع هي “نهائية السلاح”، وقال إن نصرالله كان يقول إن “السلاح عبء علينا وعندما نستطيع التخلّي عنه سنتخلّى عنه، وإن القرار عند وعند الحزب”.

وقال باسيل إن ما يقلقه داخليًا في “يفوق خوفي من الحرب على لبنان”.

وأضاف أن لا أحد بإمكانه تذويب الهوية ، لكن هناك ثقافة تضغط على أخرى، ونحن نُشعّ أينما وجدنا”، لافتًا إلى أن “العامل السوري أخافه منذ عام 2011”.