تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
19
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل بما يضمن حقوق الشعوب
Lebanon 24
19-12-2025
|
14:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس
التيار الوطني الحر
النائب
جبران باسيل
أن الورقة الأميركية جرى التفاوض عليها ضمنيًا بين المبعوث الأميركي وجزء من السلطة، وأُقرّت وسط رفض شريحة من اللبنانيين بين قبولٍ مستتر ورفضٍ معلن”، مشيرًا إلى أن “الخطة التي وُضعت لم تُنفّذ منها
إسرائيل
أي شيء، وتبيّن أن إسرائيل حتى غير موافقة عليها”.
وشدد
باسيل
عبر برنامج “جدل”، من ال LBCI على أن السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل تحت عنوان حماية حقوق الشعوب والمشكلة الأولى مع
حزب الله
هي “نهائية السلاح”، وقال إن
السيد حسن
نصرالله كان يقول إن “السلاح عبء علينا وعندما نستطيع التخلّي عنه سنتخلّى عنه، وإن القرار عند
إيران
وعند الحزب”.
وقال باسيل إن ما يقلقه داخليًا في
لبنان
“يفوق خوفي من الحرب
الإسرائيلية
على لبنان”.
وأضاف أن لا أحد بإمكانه تذويب الهوية
اللبنانية
، لكن هناك ثقافة تضغط على أخرى، ونحن نُشعّ أينما وجدنا”، لافتًا إلى أن “العامل السوري أخافه منذ عام 2011”.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القمة الأوروبية: نجدد دعمنا لانتقال سلمي وشامل في سوريا بما يضمن حقوق جميع السوريين
Lebanon 24
القمة الأوروبية: نجدد دعمنا لانتقال سلمي وشامل في سوريا بما يضمن حقوق جميع السوريين
20/12/2025 03:36:11
20/12/2025 03:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: لن نتردد في التفاوض مع أي طرف إذا كان يضمن حقوق شعبنا لكننا لن نقبل بسياسات الإملاء
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: لن نتردد في التفاوض مع أي طرف إذا كان يضمن حقوق شعبنا لكننا لن نقبل بسياسات الإملاء
20/12/2025 03:36:11
20/12/2025 03:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: خلال أشهر قليلة سنكون قد أنجزنا ملف الممنوعين من السفر بالكامل بما يضمن حقوق المواطنين ويسهّل شؤون حياتهم
Lebanon 24
الداخلية السورية: خلال أشهر قليلة سنكون قد أنجزنا ملف الممنوعين من السفر بالكامل بما يضمن حقوق المواطنين ويسهّل شؤون حياتهم
20/12/2025 03:36:11
20/12/2025 03:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان مع المفاوضات لا السلام أو التطبيع
Lebanon 24
لبنان مع المفاوضات لا السلام أو التطبيع
20/12/2025 03:36:11
20/12/2025 03:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الوطني الحر
التيار الوطني
جبران باسيل
الإسرائيلية
الإسرائيلي
السيد حسن
اللبنانية
حزب الله
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد توقيفه… الإفراج عن مصوّر فيديو طلاب طرابلس
Lebanon 24
بعد توقيفه… الإفراج عن مصوّر فيديو طلاب طرابلس
16:14 | 2025-12-19
19/12/2025 04:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سعد استقبل وفد جمعية Barakah Charity Lebanon
Lebanon 24
سعد استقبل وفد جمعية Barakah Charity Lebanon
15:57 | 2025-12-19
19/12/2025 03:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
14:58 | 2025-12-19
19/12/2025 02:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك قضائي بعد فيديو طلاب إحدى مدارس طرابلس
Lebanon 24
تحرّك قضائي بعد فيديو طلاب إحدى مدارس طرابلس
14:33 | 2025-12-19
19/12/2025 02:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تسعى لتأجيل الموعد النهائي لنزع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
فرنسا تسعى لتأجيل الموعد النهائي لنزع سلاح "حزب الله"
14:25 | 2025-12-19
19/12/2025 02:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
02:00 | 2025-12-19
19/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
10:51 | 2025-12-19
19/12/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
00:12 | 2025-12-19
19/12/2025 12:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير يتعرّض لوعكة صحية أدخلته المستشفى.. وهذا وضعه (صورة)
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير يتعرّض لوعكة صحية أدخلته المستشفى.. وهذا وضعه (صورة)
02:51 | 2025-12-19
19/12/2025 02:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
08:54 | 2025-12-19
19/12/2025 08:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:14 | 2025-12-19
بعد توقيفه… الإفراج عن مصوّر فيديو طلاب طرابلس
15:57 | 2025-12-19
سعد استقبل وفد جمعية Barakah Charity Lebanon
14:58 | 2025-12-19
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
14:33 | 2025-12-19
تحرّك قضائي بعد فيديو طلاب إحدى مدارس طرابلس
14:25 | 2025-12-19
فرنسا تسعى لتأجيل الموعد النهائي لنزع سلاح "حزب الله"
14:18 | 2025-12-19
مليئة بالحشرات والذباب والصراصير… ضبط مشتقات ألبان فاسدة في هذه البلدة
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
20/12/2025 03:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
20/12/2025 03:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
20/12/2025 03:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24