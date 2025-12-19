تحرّك قضائي بعد فيديو طلاب إحدى مدارس طرابلس

أمر الاستئنافي في ، القاضي هاني ، بفتح تحقيق بشأن نشر وترويج فيديو لطلاب إحدى المدارس يتحدث عن شجرة الميلاد بشكل سلبي، والكشف عن ملابساته وتحديد هوية من صور هذا الفيديو ونشره.





من جانبها، أفادت مندوبة " " أن مخابرات الجيش أوقفت الشاب (ع.أ) الذي قام بتصوير الفيديو، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بإشراف المختص.





وفي السياق نفسه، أصدرت إدارة ثانوية "المناهج العالمية" بيانًا أوضحت فيه أن الفيديو المتداول مؤخرًا، والذي صُوّر داخل ملاعب المدرسة، تم تصويره من دون علم الإدارة أو إذنها، مؤكدة أن محتواه لا يعكس استراتيجية المدرسة أو نهجها التربوي.





وأضاف البيان: "أن الإدارة اتخذت الإجراءات المسلكية اللازمة بحق الموظف الذي قام بالتصوير والنشر، وفق الأصول المعتمدة".





، كتب الشاب الموقوف قبل توقيفه توضيحًا، قال فيه إن الفيديو المنشور لا علاقة له بالمدرسة، موضحًا أن الهدف لم يكن الإساءة أو التحريض، بل موقف شخصي ضد تعليم الصغار على السهرات في ليلة رأس السنة أو المشاركة بأعياد غير أعيادهم، مشيرًا إلى أنه قام بحذف الفيديو بعد ردود الفعل التي أثارها.



