مصر تضغط للحل ومدبولي لم يحمل أيّ تهديدات.. مصدر مصري: أجواء إيجابية بشأن تسوية الأزمة

Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
Lebanon 24
19-12-2025 | 22:41
تركزت جولة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على المسؤولين اللبنانيين على الجهود المصرية لمنع موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في لبنان، وهو جال على الرؤساء الثلاثة و أكد "دعم جهود الحكومة اللبنانية لبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني"، واثنى على جهود الرئيسين جوزف عون ونواف سلام لترسيخ الاستقرار لافتاً إلى أن "مصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار في المشرق العربي ونعمل ليكون بمنأى عن أي تصعيد". ورأى مدبولي في مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام أن "الدولة القوية هي الضمانة والشرعية"، مؤكداً "موقف مصر الثابت والداعم للبنان ونجدد رفضنا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واحتلال نقاط في الجنوب".
وأكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، "أن لبنان يعول على الدور السياسي الأساسي لمصر في المنطقة العربية وعلى مساعدتها في هذه المرحلة الصعبة". ورأى "أن تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين أمر ضروري لمصلحتيهما"، معربًا عن تمنياته بـ "نجاح الجهود في تثبيت الاستقرار في لبنان وإحلال السلام في المنطقة".
كلام الرئيس عون جاء خلال لقائه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والوفد الوزاري والدبلوماسي المرافق.
وكتبت" الديار": لم يحمل رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اي تهديدات اسرائيلية للبنان، ولم ينقل اي رسائل في هذا الشان، كما قال رئيس مجلس النواب للاعلاميين، حيث اشاد بري بدور مصر وعملها في الحفاظ على استقرار لبنان. كما التقى مدبولي الرئيسين عون وسلام وناقش معهما الطرح المصري، بتحييد سلاح حزب الله او تجميده، تجنبا لاي ضربة اسرائيلية.
علما ان الرئيس الحريري اول من طرح تحييد السلاح او تجميده على طاولة الحوار الوطني التي عقدت في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان.

وأكد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى لبنان هدفها اقتصادي؛ لكنها تحمل في جعبتها هدفاً استراتيجياً وسياسياً يتعلق بدعم لبنان ورسالة بأن مصر شريك وحليف استراتيجي له، كما تؤكد وقوف القاهرة معه لحين حل كل أزماته، فضلاً عن أن الرؤية المصرية تنطلق من أن تعاون الجميع في حل الأزمات الاقتصادية، بالقطع سينعكس على القضايا الأخرى، ويخلق أجواء إيجابية تسمح بتقريب وجهات النظر حولها».

وشدد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، على أن «هناك تكليفات رئاسية واضحة للأجهزة المصرية والحكومة بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في لبنان، وتقديم الاستشارات اللازمة في كل الملفات، وهذا ينطلق من جهود القاهرة خلال الفترة الماضية، للعمل على حلحلة كل القضايا الساخنة في محيطها العربي وبمنطقة الشرق الأوسط، الذي يخلق ذرائع تدفع إلى تدخلات واعتداءات من جانب إسرائيل على وجه الخصوص، وبدعم من أميركا».
ونوه بأن «مصر في الملف اللبناني تحديداً تتمتع بقبول جميع الأطراف، وهو ما يعطيها ميزة للتحرك بقوة من أجل تحقيق الحلول التي تمنع تفجر الأوضاع، وهناك مؤشرات إيجابية ظهرت في كل المناقشات المصرية - اللبنانية على إمكانية تحقيق تقدم كبير في سياق الحل خلال الفترة المقبلة».
المصدر المصري شدد كذلك على أن القاهرة حريصة على أن «يكون الحل في لبنان نابعاً من توافق اللبنانيين أنفسهم، وبدعم مصري وعربي دون ضغوط أو تدخلات أطراف أخرى لها أغراض معروفة بالمنطقة».
 
مواضيع ذات صلة
برّي: رئيس الوزراء المصري لم يحمل تحذيرات ومصر تلعب دورا ايجابياً لتجنيب لبنان أي تصعيد (NBN)
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مباحثات في فلوريدا بشأن حرب أوكرانيا.. اجواء ايجابية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أميركي: عدم رفض إعلان نتنياهو بإرسال موفد إلى بيروت يوحي بأجواء إيجابية لبنانية (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يؤكد موقف القاهرة الثابت تجاه الأزمة الليبية والقائم على التمسك بالحل السياسي الليبي - الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:36:09 Lebanon 24 Lebanon 24

