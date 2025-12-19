تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"القوات" تصعّد: رئيس الجمهوريّة يعتمد منذ فترة أسلوباً لا يُفيد العهد

Lebanon 24
19-12-2025 | 22:58
A-
A+
Doc-P-1457685-639018073507230637.jpg
Doc-P-1457685-639018073507230637.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت صونيا رزق في" الديار": منذ وصول العماد جوزف عون الى سدّة الرئاسة في كانون الثاني الماضي، بدت العلاقة جيدة مع " القوات اللبنانية" ورئيسها ونوابها، الذين إنتخبوا عون وأيدوا خطابه الرئاسي، الذي سيشكل تطبيقه فرصة كبيرة لإنتشال لبنان من الهلاك، وإعادة التوازن الى الدولة، ومنح المسيحيين مساحة واسعة داخل الحكم .
لكن بعد أشهر قليلة، بدأت التباينات بين بعبدا ومعراب تظهر ضمن بعض الملفات، وتتباعد الرؤية والمواقف التي كانت متجانسة.
يشير عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم لـ"الديار" الى انّ رئيس الجمهورية "يعتمد منذ فترة اسلوباً لا يفيد العهد، ومن هذا المنطلق وجهنا رسائل تتعلق بالاداء، الذي اعطى المجال لرئيس مجلس النواب وحزب الله لإدارة البلد، وهذا يضرّ بخطاب القسم وبالرسالة التي اطلقها الرئيس وبالثقة بلبنان، فيما نحن نريد للرئيس جوزاف عون ان ينجح في مهمته لانّ نجاحه من نجاحنا، لذا اعطينا ملاحظاتنا إنطلاقاً من محبتنا له، ومن ضمن اللياقة السياسية لاننا نكّن له كل الاحترام"، نافياً وجود "توتر او فتور بسبب عدم توجيه الدعوة للدكتور جعجع لإستقبال قداسة البابا في قصر بعبدا".
وقال: "خلال زيارة البابا يوحنا بولس الثاني الى لبنان في العام 1997، دُعي رؤساء الاحزاب لإستقباله والدكتور جعجع كان في السجن، واليوم كرئيس حزب واكبر كتلة نيابية مسيحية، كان من المفترض ان تتم دعوته، لكن هذا لم يخلق توتراً من قبلنا مع بعبدا، فيما ضخمّت وسائل التواصل الاجتماعي الامور وخلقت خلافاً غير موجود، والحقيقة تؤكد وجود تباين ليس اكثر، لانّ العلاقة لم تتأثر من جرّاء ذلك، فهي عميقة وقائمة على بناء اسس الدولة القوية".
وعن كيفية وصف العلاقة بين الطرفين، أجاب: "لا شيء في السياسة اسمه "زعل" او توتر، فنحن والرئيس عون في إتجاه سياسي واحد، لكننا نتحدث عن بعض الملاحظات حول منهجيته، ونتخوف من إعادة سيطرة الدويلة على الدولة، ونأمل منه وضع حدّ لذلك، لانّ كل هذا يعني الابتعاد عن خطاب القسم وعدم تطبيق بنوده".
وحول كثرة الزيارات التي يقوم بها النائب ملحم الرياشي الى القصر الرئاسي، بهدف الوساطة بين بعبدا ومعراب، أشار الى "انّ التواصل دائماً موجود مع رئيس الجمهورية والعلاقة طبيعية، والنائب الرياشي يزور القصر دائماً وليس هنالك من وساطة، وأكثر ما يهمنا ان نكون على علاقة جيدة مع رئيس الجمهورية".
وعلى خط القصر الرئاسي، كلام مصادر بعبدا والمستشارين قليل جداً، لانهم يفضّلون إلتزام الصمت، وإنطلاقاً من هنا تعتبر مصادر القصر "انّ المهم اليوم مصلحة البلد والترّفع عن الخلافات، لاننا على مسافة واحدة من الجميع، والعهد يقابل برضى وتنويه دولي، وعندما يتواجد هذا التأييد، لا بدّ له ان يفتح افاقاً وقنوات على الخط الصحيح لتنفيذ خطاب القسم". واكدت المصادر تمسّكها "بالحوار مع الجميع ورفضها الانجرار الى السجالات لانها لن توصل الى الحلول، بل على العكس تماماً"، وأكدت المصادر بأنّ رئيس الجمهورية "يسعى الى تموضع وسطي بعيد عن الاصطفافات".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أبل" تعتمد نموذج "جيميناي" من "غوغل" لتعزيز "سيري"
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أيوب: علاقة القوات بالرئيس عون "شفافة" وهدفها إنجاح العهد
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع واشنطن ورسالة بزكشيان إلى وليّ العهد السعودي "ثنائية"
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الرئيس عون

المسيحيين

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

رئيس عون

رئيس حزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-20
Lebanon24
03:00 | 2025-12-20
Lebanon24
02:59 | 2025-12-20
Lebanon24
02:32 | 2025-12-20
Lebanon24
02:30 | 2025-12-20
Lebanon24
02:30 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24