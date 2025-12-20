تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
20-12-2025
|
00:46
أفاد الأب
ايلي خنيصر
المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان
لبنان
ينعم بأجواء مستقرة بسبب اقتراب المرتفع السيبيري من
العراق
وتتمدد ضغوطه المرتفعة نحو لبنان وفلسطين وسوريا لتلامس 1022hpa .
وأضاف خنيصر: يقترب منخفض جوي مساء الاثنين من سواحل لبنان بضغط 1012hpa سيُقاوَم من المرتفع السيبيري، ولن يكون للبنان حصة من امطاره الاّ القليل، بسبب الرياح الشرقية المعاكسة له، في حين تكون الاجواء مشمسة الى غائمة في الويك اند دافئة نهاراً وباردة ليلا فوق الجبال وفي
البقاع
، ومع بداية الاسبوع المقبل يتقلب الطقس بين الغائم وامطار خفيفة نظراً للضغط المرتفع شرق لبنان.
وتابع: "لكن، بعد
عيد الميلاد
، سوف ينشط المرتفع القطبي نحو شرق
اوروبا
وغرب
روسيا
يتزامن مع نشاط منخفض البحر
الاحمر
نحو مصر وفلسطين ولبنان، سينتج عن هذا الوضع، اضطرابات جوية، تترافق مع تدفق منخفضات جوية متتالية وكتل قطبية باردة نحو
الحوض الشرقي
للبحر الابيض المتوسط، وبهذه الاجواء، سيودعنا كانون الاوّل، بحيث سيحمل الاسبوع الاخير منه الخيرات من امطار وثلوج وعواصف رعدية."
