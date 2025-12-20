منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد

أفاد الأب المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان ينعم بأجواء مستقرة بسبب اقتراب المرتفع السيبيري من وتتمدد ضغوطه المرتفعة نحو لبنان وفلسطين وسوريا لتلامس 1022hpa .وأضاف خنيصر: يقترب منخفض جوي مساء الاثنين من سواحل لبنان بضغط 1012hpa سيُقاوَم من المرتفع السيبيري، ولن يكون للبنان حصة من امطاره الاّ القليل، بسبب الرياح الشرقية المعاكسة له، في حين تكون الاجواء مشمسة الى غائمة في الويك اند دافئة نهاراً وباردة ليلا فوق الجبال وفي ، ومع بداية الاسبوع المقبل يتقلب الطقس بين الغائم وامطار خفيفة نظراً للضغط المرتفع شرق لبنان.وتابع: "لكن، بعد ، سوف ينشط المرتفع القطبي نحو شرق وغرب يتزامن مع نشاط منخفض البحر نحو مصر وفلسطين ولبنان، سينتج عن هذا الوضع، اضطرابات جوية، تترافق مع تدفق منخفضات جوية متتالية وكتل قطبية باردة نحو للبحر الابيض المتوسط، وبهذه الاجواء، سيودعنا كانون الاوّل، بحيث سيحمل الاسبوع الاخير منه الخيرات من امطار وثلوج وعواصف رعدية."