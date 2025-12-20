تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد

Lebanon 24
20-12-2025 | 00:46
A-
A+
Doc-P-1457708-639018136446483136.jpg
Doc-P-1457708-639018136446483136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان لبنان ينعم بأجواء مستقرة بسبب اقتراب المرتفع السيبيري من العراق وتتمدد ضغوطه المرتفعة نحو لبنان وفلسطين وسوريا لتلامس 1022hpa  .

وأضاف خنيصر: يقترب منخفض جوي مساء الاثنين من سواحل لبنان بضغط 1012hpa سيُقاوَم من المرتفع السيبيري، ولن يكون للبنان حصة من امطاره الاّ القليل، بسبب الرياح الشرقية المعاكسة له، في حين تكون الاجواء مشمسة الى غائمة في الويك اند دافئة نهاراً وباردة ليلا فوق الجبال وفي البقاع، ومع بداية الاسبوع المقبل يتقلب الطقس بين الغائم وامطار خفيفة نظراً للضغط المرتفع شرق لبنان. 

وتابع: "لكن، بعد عيد الميلاد، سوف ينشط المرتفع القطبي نحو شرق اوروبا وغرب روسيا يتزامن مع نشاط منخفض البحر الاحمر نحو مصر وفلسطين ولبنان، سينتج عن هذا الوضع، اضطرابات جوية، تترافق مع تدفق منخفضات جوية متتالية وكتل قطبية باردة نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، وبهذه الاجواء، سيودعنا كانون الاوّل، بحيث سيحمل الاسبوع الاخير منه الخيرات من امطار وثلوج وعواصف رعدية."
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ثلوج وكتل قطبية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
آتٍ من تركيا.. منخفض جوي مصحوب بكتل باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

عيد الميلاد

ايلي خنيصر

العراق

البقاع

فلسطين

الاحمر

اوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-20
Lebanon24
03:00 | 2025-12-20
Lebanon24
02:59 | 2025-12-20
Lebanon24
02:32 | 2025-12-20
Lebanon24
02:30 | 2025-12-20
Lebanon24
02:30 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24