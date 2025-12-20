رئيس الوزراء الايرلندي في بيروت

وصل عند الثالثة من رئيس الوزراء الايرلندي السيد ميخائيل مارتن (Micheál Martin)، في زيارة للبنان تعكس متانة العلاقات الثنائية والتاريخ من التعاون والصداقة بين البلدين.



وكان في استقباله في صالون الشرف في سفير ايرلندا في ايدام اوهارا، والقنصل العام الفخري لإيرلندا في السفير سيام، وضباط وعناصر من الكتيبة الايرلندية العاملة في إطار "اليونيفل" في .



ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء الإيرلندي اجتماعاً صباحياً مع رئيس الوزراء .



كما تشمل الزيارة وحدة بلاده العاملة ضمن قوات في لبنان (اليونيفيل).

