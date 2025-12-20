تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
رئيس الوزراء الايرلندي في بيروت
Lebanon 24
20-12-2025
|
00:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل عند الثالثة من
صباح اليوم
رئيس الوزراء الايرلندي السيد ميخائيل مارتن (Micheál Martin)، في زيارة للبنان تعكس متانة العلاقات الثنائية والتاريخ
الطويل
من التعاون والصداقة بين البلدين.
وكان في استقباله في صالون الشرف في
المطار
سفير ايرلندا في
القاهرة
ايدام اوهارا، والقنصل العام الفخري لإيرلندا في
لبنان
السفير
جورج
سيام، وضباط وعناصر من الكتيبة الايرلندية العاملة في إطار "اليونيفل" في
جنوب لبنان
.
ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء الإيرلندي اجتماعاً صباحياً مع رئيس الوزراء
نواف سلام
.
كما تشمل الزيارة وحدة بلاده العاملة ضمن قوات
الأمم المتحدة
في لبنان (اليونيفيل).
