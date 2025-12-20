تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

سلام التقى نظيره الايرلندي.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
20-12-2025 | 03:56
التقى رئيس مجلس الحكومة نواف سلام صباح اليوم في السرايا رئيس الوزراء الأيرلندي ميخائيل مارتن الذي وصل الى بيروت اليوم لتفقد وحدة بلاده العاملة ضمن إطار قوات اليونيفيل في الجنوب . 
وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع في لبنان ولاسيما في الجنوب ، اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين .
مجلس الحكومة

صباح اليوم

نواف سلام

الثنائي

بيروت

لبنان

العلا

نواف

