سلام التقى نظيره الايرلندي.. هذا ما تم بحثه

التقى رئيس في السرايا رئيس الوزراء الأيرلندي ميخائيل مارتن الذي وصل الى اليوم لتفقد وحدة بلاده العاملة ضمن إطار قوات اليونيفيل في الجنوب .

وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع في ولاسيما في الجنوب ، اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين .

