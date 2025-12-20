تبدّلات مدروسة في خريطة الترشيحات داخل حزب الله

تتقدّم في كواليس " " نقاشات تتصل بالاستحقاق النيابي المقبل، حيث يُطرح اسم وازن ضمن التداول الداخلي للترشيح، في سياق مقاربات تنظيمية ما زالت قيد البحث ولم تُحسم بعد.

وفي هذا الإطار، يبرز في احتمال ترشيح مسؤول "وحدة التنسيق والارتباط" في "حزب الله" بدلاً من ، ضمن إعادة ترتيب مدروسة للأسماء والتمثيل، وسط غموض يحيط حتى اللحظة بطبيعة الدور الذي سيتولّاه رعد في المرحلة المقبلة.

بالتوازي، وعلى مستوى ، يُطرح أكثر من اسم لتولّي المسؤولية، مع ترجيح كفّة باعتباره الأوفر حظاً. ويُعدّ من الكوادر التنظيمية المعروفة داخل "الحزب"، إذ تولّى سابقاً مسؤولية ملف "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وخاض مواجهة مباشرة مع شبكات تجارة المخدرات أُصيب خلالها بطلق ناري، قبل أن يُكلَّف لاحقاً بمسؤولية اللجنة الأمنية في .





Advertisement