Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تبدّلات مدروسة في خريطة الترشيحات داخل حزب الله

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
20-12-2025 | 05:01
تتقدّم في كواليس "حزب الله" نقاشات تتصل بالاستحقاق النيابي المقبل، حيث يُطرح اسم وازن ضمن التداول الداخلي للترشيح، في سياق مقاربات تنظيمية ما زالت قيد البحث ولم تُحسم بعد. 
وفي هذا الإطار، يبرز في دائرة النبطية احتمال ترشيح مسؤول "وحدة التنسيق والارتباط" في "حزب الله" وفيق صفا بدلاً من النائب محمد رعد، ضمن إعادة ترتيب مدروسة للأسماء والتمثيل، وسط غموض يحيط حتى اللحظة بطبيعة الدور الذي سيتولّاه النائب محمد رعد في المرحلة المقبلة. 
بالتوازي، وعلى مستوى اللجنة الأمنية، يُطرح أكثر من اسم لتولّي المسؤولية، مع ترجيح كفّة علي أيوب باعتباره الأوفر حظاً. ويُعدّ أيوب من الكوادر التنظيمية المعروفة داخل "الحزب"، إذ تولّى سابقاً مسؤولية ملف "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وخاض مواجهة مباشرة مع شبكات تجارة المخدرات أُصيب خلالها بطلق ناري، قبل أن يُكلَّف لاحقاً بمسؤولية اللجنة الأمنية في بيروت.

المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

النائب محمد رعد

اللجنة الأمنية

دائرة النبطية

النائب محمد

اللجنة الأم

لجنة الأمن

نائب محمد

محمد رعد

"خاص لبنان24"

