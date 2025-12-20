قبيسي: لبنان يعيش اليوم حالة انقسام داخلي خطيرة

رعى النائب الاحتفال الذي اقامته ثانوية حسن كامل الصباح في ، بالتعاون مع اتحاد الكتاب اللبنانيين ونادي الشقيف ودار البنان للطباعة والنشر، لتوقيع المجموعة الشعرية الجديدة للشاعر والكاتب محمد معلم بعنوان "المشتهون وطنا"، وذلك في قاعة الثانوية.





وألقى راعي الاحتفال النائب هاني قبيسي كلمة أكد فيها أن "هذا الكتاب يشتهي وطنا كما أراده المقاومون، فصفحاته تنبض بالحياة والمقاومة وسيرة ، وتتصدر غلافه صورة أم تحمل مجسم ، في رسالة واضحة للحرية والكرامة".





وشدد على أن " يعيش اليوم حالة انقسام داخلي خطيرة، حيث لم توحد اللبنانيين الكلمة ولا القضية، ما جعل الوطن ، وعلى أن الخطر الحقيقي لا يأتي فقط من الخارج، بل من الداخل الذي يسعى للسيطرة على وتعطيلها، وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة الوطنية".





وقال: "هناك من يتجاهل ما يتعرض له الجنوب ولبنان من اعتداءات، وينشغل بالصراع الداخلي، محاولا ضرب عناصر القوة وسلاح الذي شكل عنوان العزة والكرامة، مؤكدا أن هذا النهج يتناقض مع تضحيات الشهداء ومع المسار الذي أرساه الإمام ".





وختم بالتأكيد على "الثبات في خيار المقاومة، فطريق الحق واحدة لا اختلاف فيها، ولبنان سيبقى وطنا حرا عزيزا بفضل دماء الشهداء، مهما اشتدت التحديات وتكاثرت الضغوط".



