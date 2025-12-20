تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قبيسي: لبنان يعيش اليوم حالة انقسام داخلي خطيرة

Lebanon 24
20-12-2025 | 05:13
A-
A+
Doc-P-1457786-639018298776480524.jpg
Doc-P-1457786-639018298776480524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رعى النائب هاني قبيسي الاحتفال الذي اقامته ثانوية حسن كامل الصباح في مدينة النبطية، بالتعاون مع اتحاد الكتاب اللبنانيين ونادي الشقيف ودار البنان للطباعة والنشر، لتوقيع المجموعة الشعرية الجديدة للشاعر والكاتب محمد معلم بعنوان "المشتهون وطنا"، وذلك في قاعة الثانوية. 


وألقى راعي الاحتفال النائب هاني قبيسي كلمة أكد فيها أن "هذا الكتاب يشتهي وطنا كما أراده المقاومون، فصفحاته تنبض بالحياة والمقاومة وسيرة الشهداء، وتتصدر غلافه صورة أم تحمل مجسم القدس، في رسالة واضحة للحرية والكرامة".

وشدد على أن "لبنان يعيش اليوم حالة انقسام داخلي خطيرة، حيث لم توحد اللبنانيين الكلمة ولا القضية، ما جعل الوطن في مهب الريح، وعلى أن الخطر الحقيقي لا يأتي فقط من الخارج، بل من الداخل الذي يسعى للسيطرة على مؤسسات الدولة وتعطيلها، وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة الوطنية".

وقال: "هناك من يتجاهل ما يتعرض له الجنوب ولبنان من اعتداءات، وينشغل بالصراع الداخلي، محاولا ضرب عناصر القوة وسلاح المقاومة الذي شكل عنوان العزة والكرامة، مؤكدا أن هذا النهج يتناقض مع تضحيات الشهداء ومع المسار الذي أرساه الإمام السيد موسى الصدر".


وختم بالتأكيد على "الثبات في خيار المقاومة، فطريق الحق واحدة لا اختلاف فيها، ولبنان سيبقى وطنا حرا عزيزا بفضل دماء الشهداء، مهما اشتدت التحديات وتكاثرت الضغوط".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان يعيش في دائرة الخطر
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إنقسام في صفوف مناصري نائب حالي
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار ترامب للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس: السودان يعيش اليوم أسوأ أزمة إنسانية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"العدو الصهيوني يواجهنا بوحدتنا الوطنية".. قبيسي يحذر من الانقسام الداخلي
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:40:02 Lebanon 24 Lebanon 24

السيد موسى الصدر

مدينة النبطية

مؤسسات الدولة

في مهب الريح

موسى الصدر

السيد موسى

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2025-12-20
Lebanon24
06:28 | 2025-12-20
Lebanon24
06:18 | 2025-12-20
Lebanon24
06:07 | 2025-12-20
Lebanon24
06:04 | 2025-12-20
Lebanon24
06:02 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24