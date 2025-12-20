تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
قبيسي: لبنان يعيش اليوم حالة انقسام داخلي خطيرة
Lebanon 24
20-12-2025
|
05:13
photos
رعى النائب
هاني قبيسي
الاحتفال الذي اقامته ثانوية حسن كامل الصباح في
مدينة النبطية
، بالتعاون مع اتحاد الكتاب اللبنانيين ونادي الشقيف ودار البنان للطباعة والنشر، لتوقيع المجموعة الشعرية الجديدة للشاعر والكاتب محمد معلم بعنوان "المشتهون وطنا"، وذلك في قاعة الثانوية.
وألقى راعي الاحتفال النائب هاني قبيسي كلمة أكد فيها أن "هذا الكتاب يشتهي وطنا كما أراده المقاومون، فصفحاته تنبض بالحياة والمقاومة وسيرة
الشهداء
، وتتصدر غلافه صورة أم تحمل مجسم
القدس
، في رسالة واضحة للحرية والكرامة".
وشدد على أن "
لبنان
يعيش اليوم حالة انقسام داخلي خطيرة، حيث لم توحد اللبنانيين الكلمة ولا القضية، ما جعل الوطن
في مهب الريح
، وعلى أن الخطر الحقيقي لا يأتي فقط من الخارج، بل من الداخل الذي يسعى للسيطرة على
مؤسسات الدولة
وتعطيلها، وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة الوطنية".
وقال: "هناك من يتجاهل ما يتعرض له الجنوب ولبنان من اعتداءات، وينشغل بالصراع الداخلي، محاولا ضرب عناصر القوة وسلاح
المقاومة
الذي شكل عنوان العزة والكرامة، مؤكدا أن هذا النهج يتناقض مع تضحيات الشهداء ومع المسار الذي أرساه الإمام
السيد موسى الصدر
".
وختم بالتأكيد على "الثبات في خيار المقاومة، فطريق الحق واحدة لا اختلاف فيها، ولبنان سيبقى وطنا حرا عزيزا بفضل دماء الشهداء، مهما اشتدت التحديات وتكاثرت الضغوط".
