Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الراعي: طرابلس باتت نموذجاً مميزاً للعيش المشترك

Lebanon 24
20-12-2025 | 06:07
 زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مدينة طرابلس، يرافقه النائب البطريركي للشؤون القانونية والقضائية والمشرف العام على توزيع العدالة في الكنيسة المارونية المطران حنّا علوان، وذلك بدعوة من رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، لمناسبة اختتام السنة اليوبيلية التي أعلنها البابا فرنسيس، والاحتفال بيوبيل المكرّسين الذين أمضوا ما بين 25 و50 سنة في الخدمة الكهنوتية والرهبانية، تكريماً لعطائهم وتتويجاً لمسيرتهم.


المحطة الأولى كانت في مطرانية الموارنة – قلاية الصليب، حيث كان في استقبال البطريرك الراعي، إلى جانب المطران سويف، لفيف من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات، وعدد من الشخصيات السياسية والرسمية، بينهم النواب أشرف ريفي، إيلي خوري، فيصل كرامي، طه ناجي وجميل عبود، الوزير السابق محمد الصفدي، محافظ الشمال بالإنابة القاضية إيمان الرافعي، إضافة إلى فاعليات دينية واجتماعية.

وشكر البطريرك الراعي للمطران سويف والحضور حفاوة الاستقبال، مشيداً ب"العلاقات الإسلامية – المسيحية في طرابلس"، ومؤكداً أن "العيد لا يكتمل إلا بحضور المسلمين والمسيحيين معاً".

وقال: "إن طرابلس باتت نموذجاً مميزاً للعيش المشترك، حتى أصبحت "العاصمة الثانية للبنان" بما تحمله من حيوية ونشاطات جامعة".

وأكد أن "لبنان بلد متنوع ومتعدد، وأن هذا التنوع هو ثروته الأساسية التي شدد عليها البابا خلال زيارته للبنان"، معتبراً أن "السلام هو الخيار الدائم والأفضل، وأن طرابلس ستبقى مدينة السلام رغم كل التحديات"، داعياً إلى "ترسيخ ثقافة السلام والعيش معاً".

المحطة الثانية من الزيارة كانت في كنيسة مار مارون، حيث ألقى البطريرك الراعي حديثاً روحياً مع المكرّسين، ثم ترأس قداساً احتفالياً عاونه فيه المطرانان علوان وسويف، ولفيف من الكهنة، في ختام يوم حمل أبعاداً روحية ووطنية جامعة، عكست صورة طرابلس كمدينة للحياة والسلام والعيش الواحد.

كما توجّه الراعي إلى دار الفتوى في طرابلس، حيث شارك في استقباله المفتي محمد إمام، والرئيس نجيب ميقاتي، ونواب المدينة، ورئيس البلدية، إلى جانب شخصيات روحية وسياسية.

وخلال اللقاء تبادل الراعي والمطران يوسف سويف وامام وميقاتي الكلام والترحيب واكدوا جميعا ان "طرابلس مدينة السلام تبقى كذلك كما كانت دائما".

من جهته قال الراعي: "أنا سعيد جداً بوجودي في هذه المدينة لان أهلها لديهم عاطفة كبيرة لوطنهم  ونعتبر انفسنا في منزلنا وبين اهلنا وناسنا".

وأشار امام الى ان "اجماعا يواكب استقبال البطريرك الراعي في مدينة طرابلس والبطريرك الراعي دائما ما يعبر من اعماقه عن وجدان اللبنانيين وعن التوجه الوطني العميق"، واصفا زيارته لطرابلس "بالمميزة"، مشيرا الى ان "الكثيرين وصفوها بالتاريخية".

 
 
















































 
















 
