الرئيس عون استقبل كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان

استقبل رئيس الجمهورية كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان في حضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان في زيارة تهنئة لمناسبة الاعياد، وكانت مناسبة للبحث في الأوضاع العامة واحوال الطائفة الأرمنية واللبنانيين الأرمن في .

وكان استقبل الـوزيرة بيرقداريان يرافقها رئيس المركز الدولي للامن الرياضي في قطر السيد محمود حنزاب اللذين اطلعا الرئيس على مشروع تنظيم مؤتمر دولي يستضيفه لبنان تحت عنوان " الرياضة والتنمية والسلام" بحضور عدد من رؤساء الدول وفعاليات سياسية ورياضية دولية وذلك في ربيع 2026. كما تطرق البحث الى مشاريع رياضية أخرى بالتعاون بين البلدين.