لبنان

الرئيس عون استقبل كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان

Lebanon 24
20-12-2025 | 06:28
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان في حضور وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان في زيارة تهنئة لمناسبة الاعياد، وكانت مناسبة للبحث في الأوضاع العامة واحوال الطائفة الأرمنية واللبنانيين الأرمن في لبنان.

 

وكان الرئيس عون استقبل الـوزيرة بيرقداريان يرافقها رئيس المركز الدولي للامن الرياضي في قطر السيد محمود حنزاب اللذين اطلعا الرئيس على مشروع تنظيم مؤتمر دولي يستضيفه لبنان تحت عنوان " الرياضة والتنمية والسلام" بحضور عدد من رؤساء الدول وفعاليات سياسية ورياضية دولية وذلك في ربيع 2026. كما تطرق البحث الى مشاريع رياضية أخرى بالتعاون بين البلدين.

الأكثر قراءة Lebanon 24

