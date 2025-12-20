تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تواصل أعمال تنظيف المجرى في الحوض الأعلى

Lebanon 24
20-12-2025 | 06:54
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، متابعة الأعمال الميدانية في منطقة جب جنين، في إطار تنفيذ المرحلة السادسة من أعمال تنظيف مجرى النهر - الحوض الأعلى،  وذلك ضمن مشروع "الحدّ من تلوّث بحيرة القرعون" المموَّل من البنك الدولي.


وتأتي هذه الأعمال استكمالًا للكتاب الرسمي الموجَّه بتاريخ 29/10/2025 إلى مجلس الإنماء والإعمار، والرامي إلى إزالة الرواسب والنفايات المتراكمة في المقاطع الحسّاسة من مجرى نهر الليطاني، لما تشكّله من خطر على السلامة العامة نتيجة إعاقة جريان المياه وزيادة احتمالات الفيضانات، ولا سيّما خلال موسم الأمطار.


وقد باشرت الفرق الفنية أعمالها في المجرى الرئيسي لنهر الليطاني في منطقة جب جنين، بعد أن بيّنت الكشوفات الميدانية أنّ هذا المقطع يُعدّ من أولويات التدخّل، نظرًا لكثافة الرواسب المتراكمة فيه وتأثيرها المباشر على حركة المياه وانسيابها.
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

مجلس الإنماء والإعمار

بحيرة القرعون

البنك الدولي

مجلس الإنماء

نهر الليطاني

الرئيسي

