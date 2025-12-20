المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تواصل أعمال تنظيف المجرى في الحوض الأعلى

أعلنت ، في بيان، متابعة الأعمال الميدانية في منطقة جب جنين، في إطار تنفيذ المرحلة السادسة من أعمال تنظيف مجرى النهر - الحوض الأعلى، وذلك ضمن مشروع "الحدّ من تلوّث " المموَّل من .





وتأتي هذه الأعمال استكمالًا للكتاب الرسمي الموجَّه بتاريخ 29/10/2025 إلى ، والرامي إلى إزالة الرواسب والنفايات المتراكمة في المقاطع الحسّاسة من مجرى ، لما تشكّله من خطر على السلامة العامة نتيجة إعاقة جريان المياه وزيادة احتمالات الفيضانات، ولا سيّما خلال موسم الأمطار.





وقد باشرت الفرق الفنية أعمالها في المجرى لنهر في منطقة جب جنين، بعد أن بيّنت الكشوفات الميدانية أنّ هذا المقطع يُعدّ من أولويات التدخّل، نظرًا لكثافة الرواسب المتراكمة فيه وتأثيرها المباشر على حركة المياه وانسيابها.

