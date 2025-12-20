تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
11
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تواصل أعمال تنظيف المجرى في الحوض الأعلى
Lebanon 24
20-12-2025
|
06:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
، في بيان، متابعة الأعمال الميدانية في منطقة جب جنين، في إطار تنفيذ المرحلة السادسة من أعمال تنظيف مجرى النهر - الحوض الأعلى، وذلك ضمن مشروع "الحدّ من تلوّث
بحيرة القرعون
" المموَّل من
البنك الدولي
.
وتأتي هذه الأعمال استكمالًا للكتاب الرسمي الموجَّه بتاريخ 29/10/2025 إلى
مجلس الإنماء والإعمار
، والرامي إلى إزالة الرواسب والنفايات المتراكمة في المقاطع الحسّاسة من مجرى
نهر الليطاني
، لما تشكّله من خطر على السلامة العامة نتيجة إعاقة جريان المياه وزيادة احتمالات الفيضانات، ولا سيّما خلال موسم الأمطار.
وقد باشرت الفرق الفنية أعمالها في المجرى
الرئيسي
لنهر
الليطاني
في منطقة جب جنين، بعد أن بيّنت الكشوفات الميدانية أنّ هذا المقطع يُعدّ من أولويات التدخّل، نظرًا لكثافة الرواسب المتراكمة فيه وتأثيرها المباشر على حركة المياه وانسيابها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انطلاق أعمال تنظيف مجرى نهر الليطاني في الحوض الأعلى
Lebanon 24
انطلاق أعمال تنظيف مجرى نهر الليطاني في الحوض الأعلى
20/12/2025 16:20:29
20/12/2025 16:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تُطلق المرحلة الثانية لتنظيف مجرى النهر في صغبين
Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تُطلق المرحلة الثانية لتنظيف مجرى النهر في صغبين
20/12/2025 16:20:29
20/12/2025 16:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
للحد من التلوث.. أعمال تنظيف لمجرى نهر الليطاني في منطقة المرج ـ الحوض الأعلى
Lebanon 24
للحد من التلوث.. أعمال تنظيف لمجرى نهر الليطاني في منطقة المرج ـ الحوض الأعلى
20/12/2025 16:20:29
20/12/2025 16:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
Lebanon 24
تحذير عاجل من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
20/12/2025 16:20:29
20/12/2025 16:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مجلس الإنماء والإعمار
بحيرة القرعون
البنك الدولي
مجلس الإنماء
نهر الليطاني
الرئيسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلام اطلع من السفير كرم على نتائج اجتماع الـ"الميكانيزم": الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية
Lebanon 24
سلام اطلع من السفير كرم على نتائج اجتماع الـ"الميكانيزم": الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية
09:10 | 2025-12-20
20/12/2025 09:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو زيد: مشروع الفجوة المالية يحتاج إلى إعادة درس
Lebanon 24
أبو زيد: مشروع الفجوة المالية يحتاج إلى إعادة درس
08:48 | 2025-12-20
20/12/2025 08:48:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مهرجان جبل عامل الأول للشتول ينطلق بدعم وزيرة البيئة لتعزيز صمود القطاع الزراعي
Lebanon 24
مهرجان جبل عامل الأول للشتول ينطلق بدعم وزيرة البيئة لتعزيز صمود القطاع الزراعي
08:42 | 2025-12-20
20/12/2025 08:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الثقافة تنعى الفنان القدير وليد العلايلي
Lebanon 24
وزارة الثقافة تنعى الفنان القدير وليد العلايلي
08:37 | 2025-12-20
20/12/2025 08:37:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي التقى ميقاتي في دار الفتوى: طرابلس مدينة السلام تبقى كما كانت دائمًا
Lebanon 24
الراعي التقى ميقاتي في دار الفتوى: طرابلس مدينة السلام تبقى كما كانت دائمًا
08:22 | 2025-12-20
20/12/2025 08:22:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
00:46 | 2025-12-20
20/12/2025 12:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
10:51 | 2025-12-19
19/12/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
04:29 | 2025-12-20
20/12/2025 04:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
02:30 | 2025-12-20
20/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أين تموّل روسيا حربها؟
Lebanon 24
من أين تموّل روسيا حربها؟
10:00 | 2025-12-19
19/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:10 | 2025-12-20
سلام اطلع من السفير كرم على نتائج اجتماع الـ"الميكانيزم": الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية
08:48 | 2025-12-20
أبو زيد: مشروع الفجوة المالية يحتاج إلى إعادة درس
08:42 | 2025-12-20
مهرجان جبل عامل الأول للشتول ينطلق بدعم وزيرة البيئة لتعزيز صمود القطاع الزراعي
08:37 | 2025-12-20
وزارة الثقافة تنعى الفنان القدير وليد العلايلي
08:22 | 2025-12-20
الراعي التقى ميقاتي في دار الفتوى: طرابلس مدينة السلام تبقى كما كانت دائمًا
08:16 | 2025-12-20
لجنة الثروة السمكية تجتمع تشاورياً ضمن فعاليات اللقاء الوطني للهيئات الزراعية
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
20/12/2025 16:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
20/12/2025 16:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
20/12/2025 16:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24