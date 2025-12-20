عن تراجع أسعار المحروقات… هذا ما قاله أبو شقرا

أكد ممثل موزعي المحروقات في ، في تصريح له، بعد اجتماع لموزعي المحروقات، أن "تراجع أسعار المحروقات الذي يظهر في الجدول الأسبوعي لوزارة الطاقة مستمر حتى نهاية السنة. وأوضح أن السبب يعود إلى ركود الأسواق عالميا، وكثرة في الدول المنتجة للنفط".





وأضاف أن "تراجع الأسعار يريح المواطنين"، مشيرا إلى أنهم "يأملون في لقاء لمعالجة المسائل العالقة".

