أبو زيد: مشروع الفجوة المالية يحتاج إلى إعادة درس

كتب النائب السابق عبر منصة "أكس": "مشروع المالية، الذي يحمل عنواناً برّاقاً، يوحي شكلاً بالانتظام المالي واستعادة الودائع، فيما المضمون يؤشر إلى تشريع الخسائر بدل معالجتها والى ضياع الودائع وإعفاء المسؤولين الفعليين، وفي طليعتهم الدولة، من مسؤولياتهم".





وأضاف: "هذا المشروع يحتاج إلى إعادة درس والى مقاربة تداعياته السلبية المباشرة على الحلقة الأضعف المتمثلة بالمودعين قبل إقراره في مجلسي الوزراء والنواب لئلا نودّع سنة 2025 ونودّع معها الودائع".

Advertisement