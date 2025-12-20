تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
سلام اطلع من السفير كرم على نتائج اجتماع الـ"الميكانيزم": الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية
Lebanon 24
20-12-2025
|
09:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام
في منزله في قريطم رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير
سيمون كرم
، الذي أطلعه على تفاصيل ونتائج
الاجتماع الأخير
لهذه اللجنة.
وقد أكد أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب
نهر الليطاني
باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وان الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، اي إلى شمال نهر
الليطاني
، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها
الجيش اللبناني
بناءً على تكليف من الحكومة.
كما شدّد سلام على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية.
