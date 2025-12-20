استقبل في منزله في قريطم رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير ، الذي أطلعه على تفاصيل ونتائج لهذه اللجنة.



وقد أكد أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وان الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، اي إلى شمال نهر ، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها بناءً على تكليف من الحكومة.



كما شدّد سلام على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية.

