تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أبي رميا: مشكلة قانون الانتخاب هي في جوهرها مشكلة سياسية لا تقنية

Lebanon 24
20-12-2025 | 09:33
A-
A+
Doc-P-1457828-639018453784754457.jpg
Doc-P-1457828-639018453784754457.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 رأى عضو تكتل "اللقاء التشاوري" النائب سيمون ابي رميا ان "الهدف اليوم هو الوصول إلى الاستقرار في لبنان، وبوابة هذا الاستقرار هي الجنوب"، لافتًا الى انه "لا يمكن تجاهل الإعتداءات الاسرائيلية اليومية على لبنان في ظلّ الاحتلال القائم، وما يرافقه من سقوط شهداء واستمرار وجود أسرى لدى اسرائيل، ولا سيّما في ظلّ سياسات حكومة نتنياهو التي لا تعترف بأي خطوط حمراء".


واكد ابي رميا في حديث لmtv ان "هناك مطلبًا لبنانيًا واضحًا ومطلبًا دوليًا متقاطعًا، يتمثّل بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية". وأشار الى دور لجنة "الميكانيزم" الأساسي والمحوري وقال:" إنّ الحديث عن تسمية ممثّل شيعي وآخر سنّي في لجنة «الميكانيزم» يُعدّ استخفافًا بمفهوم الدولة، إذ إنّ السفير سيمون كرم يمثّل لبنان داخل اللجنة بصفته الرسمية، ولا يمثّل أي طائفة بعينها، وهذا الطرح غير مطروح أصلًا ولا أساس له. لديّ قناعة مطلقة بأنّ الجيش اللبناني يقوم بواجباته الوطنية على أكمل وجه. هناك مسار تصعيدي عسكري يواكبه تحذير جدي من موفدين دوليين، يؤكّد أنّ التهديد الإسرائيلي بحربٍ أوسع ليس مجرّد تهويل، وفي المقابل يسير بالتوازي مسارٌ ديبلوماسي دولي يهدف إلى فتح باب الحوار ومنع الانزلاق نحو مواجهة شاملة. في لبنان، يدور نقاش جدي ومسؤول حول كيفية تحقيق حصرية السلاح والمسار العملي لذلك، ويُدار هذا الملف بحكمة ورويّة، بإدارة مسؤولة من الرئيس العماد جوزاف عون".


وعن الدور الفرنسي في لبنان قال أبي رميا: "منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة جديدة، تبذل فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون جهودًا متواصلة تصبّ في مصلحة لبنان، من خلال التحضير لمؤتمرين: أحدهما اقتصادي-مالي، والآخر مخصّص لدعم الجيش اللبناني. وتُعوّل فرنسا في هذا الإطار على الدور الإيجابي للدول الخليجية، ولا سيّما المملكة العربية السعودية، وهو ما يشكّل أحد أسباب تأخّر انعقاد هذين المؤتمرين. كما يعود سبب إضافي لهذا التريّث إلى شعور الدول الداعمة بوجود عمل إيجابي يقوم به الجيش اللبناني، ولكن من دون الوصول بعد إلى النتائج التي تطمح إليها هذه الدول، لا سيّما في ما يتعلّق بملف حصرية السلاح. العلاقة الإيجابية بين المسؤولين في لبنان تُشكّل مؤشرًا واعدًا ودليلًا مهمًا على إمكانية تحقيق تقدّم فعلي، كما أنّ رئيس الجمهورية واعٍ تمامًا لحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه. أمّا على المستوى الشخصي، فإنّ علاقتي بالرئيس جوزاف عون تعود إلى أكثر من أحد عشر عامًا، وهي ليست وليدة اليوم، وقد كنتُ من بين الذين امتلكوا قناعة راسخة منذ البداية بأنّه الشخص المناسب في المكان المناسب".


وعن الاستحقاق الانتخابي وقانون الانتخابات شرح أبي رميا ان "مشكلة قانون الانتخاب هي في جوهرها مشكلة سياسية لا تقنية، وفي نهاية المطاف، ومهما كانت السيناريوهات المطروحة، فإنّ نقطة التقاطع الحاسمة ستبقى في مجلس النواب". وقال: "أنا مع منح اللبنانيين المقيمين في بلدان الانتشار حقّ التصويت للنوّاب الـ128، وعندما نصل إلى جلسة مخصّصة لبحث قانون الانتخاب، سيكون هذا موقفي الواضح. كنتُ من بين الذين اعتبروا سابقًا أنّ فكرة تخصيص نائب لبلدان الانتشار ليست خاطئة من حيث المبدأ، غير أنّ الإشكالية التي تبيّنَت لاحقًا هي إشكالية دستورية بحتة، ما يفرض التعامل مع هذا الطرح بحذر ومسؤولية. إنّ رئيس الجمهورية مؤيّد بشكل حاسم لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، من دون أي تأجيل أو إرجاء".


وعن التحالفات الانتخابية، اعتبر أبي رميا ان "الحديث عن التفاهمات والتحالفات الانتخابية، ما زال سابقًا لأوانه"، وقال:" أودّ طمأنة الجميع بأنّني ما زلت حاضرًا ومستمرًا في المعترك السياسي، وسأبقى كذلك. المطلوب اليوم هو قيام تحالف نيابي وطني عريض، يمتدّ من الشمال إلى الجنوب، ويهدف إلى دعم عمل رئيس الجمهورية وتمكينه من تنفيذ مشروعه الإصلاحي والوطني".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركة ألاسكا الأميركية للطيران توقف رحلاتها في جميع المطارات بسبب مشكلة تقنية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 18:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار يدعو إلى عدم تأجيل الانتخابات النيابية ويعتبر ذلك مشكلة وليس حلاً
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 18:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نستطيع تطوير طهران لكن لا يمكن حل مشكلة المياه فيها
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 18:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: إقرار قانون تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة فرصة حقيقية للمعالجة
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 18:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

الجيش اللبناني

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

السعودية

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2025-12-20
Lebanon24
11:31 | 2025-12-20
Lebanon24
11:25 | 2025-12-20
Lebanon24
10:52 | 2025-12-20
Lebanon24
10:44 | 2025-12-20
Lebanon24
10:34 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24