من تعزية هاتفية إلى كشف فضيحة "ابو عمر"

كشف مصدر سياسي مطّلع أنّ كانت وراء كشف فضيحة منتحل صفة الأمير السعودي الملقّب بـ«أبو عمر»، وذلك بعدما تلقّت اتصال تعزية منه عبر أحد الوزراء السابقين في .





وبحسب المصدر، أثار أسلوب الاتصال استغراب ، لعدم انسجامه مع الأعراف المعتمدة في السعودي، ما دفعها إلى التواصل مع السفير ، لتبدأ بعدها التحقيقات التي أدّت إلى كشف عملية الانتحال.

Advertisement