Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

من تعزية هاتفية إلى كشف فضيحة "ابو عمر"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-12-2025 | 10:44
كشف مصدر سياسي مطّلع أنّ النائبة بهية الحريري كانت وراء كشف فضيحة منتحل صفة الأمير السعودي الملقّب بـ«أبو عمر»، وذلك بعدما تلقّت اتصال تعزية منه عبر أحد الوزراء السابقين في صيدا.


وبحسب المصدر، أثار أسلوب الاتصال استغراب الحريري، لعدم انسجامه مع الأعراف المعتمدة في الديوان الملكي السعودي، ما دفعها إلى التواصل مع السفير وليد البخاري، لتبدأ بعدها التحقيقات التي أدّت إلى كشف عملية الانتحال.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

النائبة بهية الحريري

الديوان الملكي

وليد البخاري

بهية الحريري

الحريري

ابو عمر

البخاري

أبو عمر

خاص "لبنان 24"

