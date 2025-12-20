تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
6
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
من تعزية هاتفية إلى كشف فضيحة "ابو عمر"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-12-2025
|
10:44
كشف مصدر سياسي مطّلع أنّ
النائبة بهية الحريري
كانت وراء كشف فضيحة منتحل صفة الأمير السعودي الملقّب بـ«أبو عمر»، وذلك بعدما تلقّت اتصال تعزية منه عبر أحد الوزراء السابقين في
صيدا
.
وبحسب المصدر، أثار أسلوب الاتصال استغراب
الحريري
، لعدم انسجامه مع الأعراف المعتمدة في
الديوان الملكي
السعودي، ما دفعها إلى التواصل مع السفير
وليد البخاري
، لتبدأ بعدها التحقيقات التي أدّت إلى كشف عملية الانتحال.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
