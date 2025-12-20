تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

حملة تلقيح لوزارة الزراعة ضد الحمى القلاعية في البقاع

Lebanon 24
20-12-2025 | 10:52
Doc-P-1457855-639018513425001193.jpg
Doc-P-1457855-639018513425001193.jpg photos 0
أطلقت وزارة الزراعة، حملة تحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في منطقتي البقاع الغربي، وبعلبك الهرمل، في إطار استمرار جهود مكافحة مرض الحمى القلاعية والحد من انتشاره وحماية الثروة الحيوانية في لبنان.

وبدأت الحملة من مزرعة في بلدة الصويري في  البقاع الغربي، وشملت كل المزارع غير المصابة، وكانت انطلقت صباح اليوم 9 فرق من مركز الزراعة في شتورة توزعت على المناطق البقاعية.

وقال رئيس مصلحة الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور باسل البزال: "اليوم بدأنا حملة تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية الذي بدأ بالانتشار منذ فترة واستطعنا من خلال الفحوصات تحديد الانماط الجديدة لهذا المرض التي دخلت على لبنان، وللاسف لم يكن لدينا لقاحات لهذه الانماط الجديدة ولقد وصلتنا أول دفعة بجهود وزير الزراعة من دولة مصر كهبة". 

أضاف: "اتخذنا كل الاجراءات الكفيلة بعدم انتقال وانتشار المرض من مزرعة لاخرى. وهذا المرض لا ينتقل الى الانسان عبر تناول الحليب واللحوم".

ثم تحدث رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري الدكتور يحيى خطار، فأكد أن "هذا المرض لا ينتقل للانسان، والحملة التي نقوم بها اليوم تهدف للحد من انتشار المرض والمحافظة على الثروة الحيوانية".

