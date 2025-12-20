حملة تلقيح لوزارة الزراعة ضد الحمى القلاعية في البقاع

أطلقت ، حملة تحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في منطقتي ، وبعلبك ، في إطار استمرار جهود مكافحة مرض الحمى القلاعية والحد من انتشاره وحماية الحيوانية في .

وبدأت الحملة من مزرعة في بلدة الصويري في ، وشملت كل المزارع غير المصابة، وكانت انطلقت 9 فرق من مركز الزراعة في شتورة توزعت على المناطق البقاعية.

وقال رئيس مصلحة الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور باسل البزال: "اليوم بدأنا حملة تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية الذي بدأ بالانتشار واستطعنا من خلال الفحوصات تحديد الانماط الجديدة لهذا المرض التي دخلت على لبنان، وللاسف لم يكن لدينا لقاحات لهذه الانماط الجديدة ولقد وصلتنا أول دفعة بجهود من دولة مصر كهبة".

أضاف: "اتخذنا كل الاجراءات الكفيلة بعدم انتقال وانتشار المرض من مزرعة لاخرى. وهذا المرض لا ينتقل الى الانسان عبر تناول الحليب واللحوم".

ثم تحدث رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري الدكتور يحيى خطار، فأكد أن "هذا المرض لا ينتقل للانسان، والحملة التي نقوم بها اليوم تهدف للحد من انتشار المرض والمحافظة على الثروة الحيوانية".