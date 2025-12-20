تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها

Lebanon 24
20-12-2025 | 11:31
A-
A+
Doc-P-1457864-639018524470595972.png
Doc-P-1457864-639018524470595972.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف قبطان سفينة "روسوس" بوريس بروكوشيف تفاصيل تتعلق برحلة السفينة وشحنة "نترات الأمونيوم"، مشيراً إلى أنه حذّر السلطات الرسمية في مرفأ بيروت بشكل مباشر من خطورة تخزينها.

وقال بروكوشيف في حديث لقناة "المشهد" إن التوقف في بيروت جاء اضطرارياً بعدما بدأت الشحنة تشكّل تهديداً لسلامة السفينة نفسها. وأضاف أن الجهات الرسمية في بيروت هي التي تولّت تفريغ الحمولة، معبّراً عن استغرابه من إفراغها في مخزن داخل المرفأ بدل وضعها على عربات شحن ونقلها خارج المرفأ فوراً.

وشدد القبطان على أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تقع بالدرجة الأولى على من احتفظ بهذه المواد الخطرة وخزّنها طوال هذه السنوات، مؤكداً أنه لا يفهم سر احتفاظ السلطات بها طوال تلك المدة.

وجدد التأكيد على أن السفينة لم تكن تقصد بيروت كوجهة نهائية، بل كانت متجهة أصلاً إلى موزمبيق.

وأعرب القبطان عن تفاجئه حين علم أن الشحنة لا تزال موجودة في المرفأ بعد مرور 6 سنوات على تفريغها، مستنكراً محاولات الزج باسمه أو تحميله مسؤولية الانفجار، قائلاً: "لم يشرح لي أحد ما هي علاقتي بانفجار المرفأ أو ما هي مسؤوليتي". 

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبطان "سفينة روسوس" يكشف: لم تكن بيروت وجهة حمولة "نيترات الأمونيوم"
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن تسليم مالك سفينة انفجار مرفأ بيروت.. هذا ما قرّرته السلطات القضائية البلغارية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الأوكرانية: مسيّرات أوكرانية استهدفت مصنعا لنترات الأمونيوم في نوفغورود الروسية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت؟
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 21:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الجهات الرسمية

بوريس بروكوشيف

المواد الخطرة

بروكوشيف

بيروت

بوريس

بالدر

سفين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:03 | 2025-12-20
Lebanon24
13:28 | 2025-12-20
Lebanon24
13:23 | 2025-12-20
Lebanon24
13:15 | 2025-12-20
Lebanon24
13:11 | 2025-12-20
Lebanon24
13:00 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24