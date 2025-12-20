معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها

كشف قبطان سفينة "روسوس" تفاصيل تتعلق برحلة السفينة وشحنة "نترات الأمونيوم"، مشيراً إلى أنه حذّر السلطات الرسمية في مرفأ بشكل مباشر من خطورة تخزينها.



وقال في حديث لقناة "المشهد" إن التوقف في بيروت جاء اضطرارياً بعدما بدأت الشحنة تشكّل تهديداً لسلامة السفينة نفسها. وأضاف أن في بيروت هي التي تولّت تفريغ الحمولة، معبّراً عن استغرابه من إفراغها في مخزن داخل المرفأ بدل وضعها على عربات شحن ونقلها خارج المرفأ فوراً.



وشدد القبطان على أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تقع بالدرجة الأولى على من احتفظ بهذه وخزّنها طوال هذه السنوات، مؤكداً أنه لا يفهم سر احتفاظ السلطات بها طوال تلك المدة.



وجدد التأكيد على أن السفينة لم تكن تقصد بيروت كوجهة نهائية، بل كانت متجهة أصلاً إلى موزمبيق.



وأعرب القبطان عن تفاجئه حين علم أن الشحنة لا تزال موجودة في المرفأ بعد مرور 6 سنوات على تفريغها، مستنكراً محاولات الزج باسمه أو تحميله مسؤولية الانفجار، قائلاً: "لم يشرح لي أحد ما هي علاقتي بانفجار المرفأ أو ما هي مسؤوليتي".





Advertisement