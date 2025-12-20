تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
6
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
Lebanon 24
20-12-2025
|
11:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف قبطان سفينة "روسوس"
بوريس بروكوشيف
تفاصيل تتعلق برحلة السفينة وشحنة "نترات الأمونيوم"، مشيراً إلى أنه حذّر السلطات الرسمية في مرفأ
بيروت
بشكل مباشر من خطورة تخزينها.
وقال
بروكوشيف
في حديث لقناة "المشهد" إن التوقف في بيروت جاء اضطرارياً بعدما بدأت الشحنة تشكّل تهديداً لسلامة السفينة نفسها. وأضاف أن
الجهات الرسمية
في بيروت هي التي تولّت تفريغ الحمولة، معبّراً عن استغرابه من إفراغها في مخزن داخل المرفأ بدل وضعها على عربات شحن ونقلها خارج المرفأ فوراً.
وشدد القبطان على أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تقع بالدرجة الأولى على من احتفظ بهذه
المواد الخطرة
وخزّنها طوال هذه السنوات، مؤكداً أنه لا يفهم سر احتفاظ السلطات بها طوال تلك المدة.
وجدد التأكيد على أن السفينة لم تكن تقصد بيروت كوجهة نهائية، بل كانت متجهة أصلاً إلى موزمبيق.
وأعرب القبطان عن تفاجئه حين علم أن الشحنة لا تزال موجودة في المرفأ بعد مرور 6 سنوات على تفريغها، مستنكراً محاولات الزج باسمه أو تحميله مسؤولية الانفجار، قائلاً: "لم يشرح لي أحد ما هي علاقتي بانفجار المرفأ أو ما هي مسؤوليتي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبطان "سفينة روسوس" يكشف: لم تكن بيروت وجهة حمولة "نيترات الأمونيوم"
Lebanon 24
قبطان "سفينة روسوس" يكشف: لم تكن بيروت وجهة حمولة "نيترات الأمونيوم"
20/12/2025 21:07:07
20/12/2025 21:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تسليم مالك سفينة انفجار مرفأ بيروت.. هذا ما قرّرته السلطات القضائية البلغارية
Lebanon 24
بشأن تسليم مالك سفينة انفجار مرفأ بيروت.. هذا ما قرّرته السلطات القضائية البلغارية
20/12/2025 21:07:07
20/12/2025 21:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الأوكرانية: مسيّرات أوكرانية استهدفت مصنعا لنترات الأمونيوم في نوفغورود الروسية
Lebanon 24
وكالة الأنباء الأوكرانية: مسيّرات أوكرانية استهدفت مصنعا لنترات الأمونيوم في نوفغورود الروسية
20/12/2025 21:07:07
20/12/2025 21:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت؟
Lebanon 24
ما جديد مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت؟
20/12/2025 21:07:07
20/12/2025 21:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الجهات الرسمية
بوريس بروكوشيف
المواد الخطرة
بروكوشيف
بيروت
بوريس
بالدر
سفين
تابع
قد يعجبك أيضاً
روابط القطاع العام أمام متري: الأموال متوافرة والحقوق مؤجَّلة
Lebanon 24
روابط القطاع العام أمام متري: الأموال متوافرة والحقوق مؤجَّلة
14:03 | 2025-12-20
20/12/2025 02:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في الشمال... رابطة جديدة للمهندسين المتقاعدين تبصر النور
Lebanon 24
في الشمال... رابطة جديدة للمهندسين المتقاعدين تبصر النور
13:28 | 2025-12-20
20/12/2025 01:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تبادل إطلاق نار… توقيف أحد أخطر المطلوبين في عكار (صورة)
Lebanon 24
بعد تبادل إطلاق نار… توقيف أحد أخطر المطلوبين في عكار (صورة)
13:23 | 2025-12-20
20/12/2025 01:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
امرأة غادرت منزلها في الحدث ولم تعد… هل من يعرف عنها شيئًا؟
Lebanon 24
امرأة غادرت منزلها في الحدث ولم تعد… هل من يعرف عنها شيئًا؟
13:15 | 2025-12-20
20/12/2025 01:15:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة داخل "سجن رومية".. وفاة سجين بسبب المرض رغم المناشدات
Lebanon 24
مأساة داخل "سجن رومية".. وفاة سجين بسبب المرض رغم المناشدات
13:11 | 2025-12-20
20/12/2025 01:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
00:46 | 2025-12-20
20/12/2025 12:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
04:29 | 2025-12-20
20/12/2025 04:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
09:30 | 2025-12-20
20/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
11:31 | 2025-12-20
20/12/2025 11:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)
Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)
02:19 | 2025-12-20
20/12/2025 02:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:03 | 2025-12-20
روابط القطاع العام أمام متري: الأموال متوافرة والحقوق مؤجَّلة
13:28 | 2025-12-20
في الشمال... رابطة جديدة للمهندسين المتقاعدين تبصر النور
13:23 | 2025-12-20
بعد تبادل إطلاق نار… توقيف أحد أخطر المطلوبين في عكار (صورة)
13:15 | 2025-12-20
امرأة غادرت منزلها في الحدث ولم تعد… هل من يعرف عنها شيئًا؟
13:11 | 2025-12-20
مأساة داخل "سجن رومية".. وفاة سجين بسبب المرض رغم المناشدات
13:00 | 2025-12-20
إسرائيل تلوّح بالبحر… رسائل ضغط في توقيت تفاوضي حسّاس
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
20/12/2025 21:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
20/12/2025 21:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
20/12/2025 21:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24