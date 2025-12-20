وزير الصحة يدشّن الطابق المُجدَّد في مستشفى إميل البيطار – البترون

دشّن العامة ركان ناصر الدين الطابق المُجدَّد في مستشفى الدكتور إميل في ، بحضور لوزارة الصحة فادي سنان وعدد من المسؤولين والفاعليات.



وكان في استقباله النائبان وغياث يزبك، ومدير المستشفى البروفسور ميشال فغالي، إلى جانب ممثلين عن إدارات ومستشفيات وبلديات المنطقة والطاقمين الطبي والإداري.



وبعد النشيد الوطني، أكّد فغالي أنّ الافتتاح يمثّل محطة نهوض وثقة، عارضًا أبرز التطويرات، من تحديث قسطرة القلب ووحدة العناية القلبية (CCU)، إلى إطلاق عيادة العناية بالجروح، وتحسين أقسام الطب الداخلي والولادة والأطفال، وإعادة تشغيل غسيل الكلى، بدعم من NCA. كما أُلقيت كلمتان عن شركتي Roche وNCA.



، شدّد الوزير ناصر الدين على أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُترجم نتائج ملموسة، لافتًا إلى أنّ افتتاح القسم الجديد يوسّع الخدمات ويخفّف أعباء الاستشفاء. وكشف عن تمويل من والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء قسم القلب، على أن تصل التجهيزات تباعًا.



وتخلّل الاحتفال توقيع اتفاقية شراكة بين مستشفى البترون الحكومي ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي برعاية . واختُتمت المناسبة بتكريم عدد من أطباء المستشفى أحياءً وراحلين، وقصّ الشريط إيذانًا بالافتتاح الرسمي.

