وزير الصحة يدشّن الطابق المُجدَّد في مستشفى إميل البيطار – البترون

لبنان
وزير الصحة يدشّن الطابق المُجدَّد في مستشفى إميل البيطار – البترون
Lebanon 24
20-12-2025
|
11:42
دشّن
وزير الصحة
العامة ركان ناصر الدين الطابق المُجدَّد في مستشفى الدكتور إميل
البيطار
في
البترون
، بحضور
المدير العام
لوزارة الصحة فادي سنان وعدد من المسؤولين والفاعليات.
وكان في استقباله النائبان
جبران باسيل
وغياث يزبك، ومدير المستشفى البروفسور ميشال فغالي، إلى جانب ممثلين عن إدارات ومستشفيات وبلديات المنطقة والطاقمين الطبي والإداري.
وبعد النشيد الوطني، أكّد فغالي أنّ الافتتاح يمثّل محطة نهوض وثقة، عارضًا أبرز التطويرات، من تحديث قسطرة القلب ووحدة العناية القلبية (CCU)، إلى إطلاق عيادة العناية بالجروح، وتحسين أقسام الطب الداخلي والولادة والأطفال، وإعادة تشغيل غسيل الكلى، بدعم من NCA. كما أُلقيت كلمتان عن شركتي Roche وNCA.
من جهته
، شدّد الوزير ناصر الدين على أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُترجم نتائج ملموسة، لافتًا إلى أنّ افتتاح القسم الجديد يوسّع الخدمات ويخفّف أعباء الاستشفاء. وكشف عن تمويل من
البنك الدولي
والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء قسم القلب، على أن تصل التجهيزات تباعًا.
وتخلّل الاحتفال توقيع اتفاقية شراكة بين مستشفى البترون الحكومي ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي برعاية
وزارة الصحة
. واختُتمت المناسبة بتكريم عدد من أطباء المستشفى أحياءً وراحلين، وقصّ الشريط إيذانًا بالافتتاح الرسمي.
