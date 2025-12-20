تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

روابط القطاع العام أمام متري: الأموال متوافرة والحقوق مؤجَّلة

Lebanon 24
20-12-2025 | 14:03
A-
A+
Doc-P-1457921-639018614420419863.jpg
Doc-P-1457921-639018614420419863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتمع وفد من تجمّع روابط القطاع العام مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وذلك بناءً على الموعد الذي رتّبه رئيس رابطة موظفي الإدارة المهندس وليد جعجع.

ووفق بيان صادر عن التجمّع، عرض الوفد خلال اللقاء المطالب المشتركة، وفي مقدّمها إقرار زيادة بنسبة 50% على الرواتب، مستندًا إلى توافر أموال في احتياطي الخزينة. كما جدّد التجمّع، الذي يضم موظفين مدنيين وعسكريين في القطاعين العام والتعليمي، من متقاعدين وعاملين في الخدمة، التأكيد على متابعة إعداد مشروع قانون يحدّد آلية وشروط تطبيق هذه الزيادة على صلب الراتب.

وخلال الاجتماع، تعهّد متري بترتيب لقاء عاجل مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر، بهدف تثبيت الحقوق التي سبق أن وُعد بها العسكريون المتقاعدون منذ نحو شهرين.

وأشار التجمّع إلى أنّ هذه الوعود تكتسب أهمية استثنائية لكافة القطاعات، في ظل التحضير لجعل شهر كانون الثاني شهر غضب لتحرير الرواتب، مؤكدًا أن هذا الخيار غير مرغوب به، لكنه يأتي نتيجة الواقع المعيشي الضاغط.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روابط التعليم الرسمي في الشمال تنفذ اعتصاماً أمام مالية طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع روابط القطاع العام - عسكريين ومدنيين: نُؤيّد الإضراب
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمّع روابط القطاع العام: ندعو إلى المشاركة في التظاهرة غداً
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع روابط القطاع العام: سنواصل متابعة ملف الرواتب
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

رابطة موظفي الإدارة

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

وزير المالية

رئيس رابطة

ياسين جابر

طارق متري

نواف سلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:13 | 2025-12-20
Lebanon24
15:13 | 2025-12-20
Lebanon24
15:07 | 2025-12-20
Lebanon24
14:39 | 2025-12-20
Lebanon24
14:23 | 2025-12-20
Lebanon24
14:09 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24