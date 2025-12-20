روابط القطاع العام أمام متري: الأموال متوافرة والحقوق مؤجَّلة

اجتمع وفد من تجمّع روابط القطاع العام مع نائب ، وذلك بناءً على الموعد الذي رتّبه رئيس المهندس .



ووفق بيان صادر عن التجمّع، عرض الوفد خلال اللقاء المطالب المشتركة، وفي مقدّمها إقرار زيادة بنسبة 50% على الرواتب، مستندًا إلى توافر أموال في احتياطي الخزينة. كما جدّد التجمّع، الذي يضم موظفين مدنيين وعسكريين في القطاعين العام والتعليمي، من متقاعدين وعاملين في الخدمة، التأكيد على متابعة إعداد مشروع قانون يحدّد آلية وشروط تطبيق هذه الزيادة على صلب الراتب.



وخلال الاجتماع، تعهّد متري بترتيب لقاء عاجل مع رئيس الحكومة ووزير المالية ، بهدف تثبيت الحقوق التي سبق أن وُعد بها العسكريون المتقاعدون منذ نحو شهرين.



وأشار التجمّع إلى أنّ هذه الوعود تكتسب أهمية استثنائية لكافة القطاعات، في ظل التحضير لجعل شهر كانون الثاني شهر غضب لتحرير الرواتب، مؤكدًا أن هذا الخيار غير مرغوب به، لكنه يأتي نتيجة الواقع المعيشي الضاغط.

