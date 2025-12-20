تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قبيل الأعياد... السياحة بين الأمل والاستقرار الأمني

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-12-2025 | 16:13
مع اقتراب عيدَي الميلاد ورأس السنة، يشهد لبنان حركة سياحية ناشطة وتحضيرات مكثّفة في الأسواق والفنادق والمطاعم، وسط حضور لافت من المغتربين والسياح الوافدين من الدول العربية والأوروبية. 
ورغم التحذيرات الأمنية، تقول مصادر عبر "لبنان٢٤": "إن الحجوزات الفندقية بدأت بالارتفاع تدريجيًا، فيما نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي تتابع عن كثب اوضاع المطاعم لضمان حسن الاستقبال وسلامة الغذاء. 
ويُسجَّل أيضًا ضغط كبير على حركة المطار، مع ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات اليومية من لبنان وإليه،حيث تسجّل باريس أربع رحلات يوميًا، ودبي ٤ رحلات موزّعة بين طيران الإمارات وفلاي دبي، والرياض ٦ رحلات، وقطر ٥، وأبوظبي ٤، وعمّان ٥، والقاهرة ٦، فيما تصل الرحلات من إسطنبول إلى ١٠ يوميًا. أما شركة طيران الشرق الأوسط فتشغّل ما بين 37 و40 رحلة يوميًا إلى مختلف الدول العربية والعالم بنسبة ملاءة 100%. 
وترى المصادر، "ان هذا النشاط يؤكد أن لبنان يعيش موسم سفر وسياحة نشط، مدفوعًا بعودة المغتربين وحضور السياح، مع التعويل الكبير على الحضور الخليجي الذي ينعكس إيجابًا على الحركة الاقتصادية".
وتضيف: "يبقى الاستقرار الأمني الشرط الأساسي لتحويل هذه السياحة الموسمية إلى سياحة دائمة، فيما يُنتظر من الدولة أن تدعم هذا القطاع الحيوي ليكون رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني رغم ضبابية المشهد العام".
المصدر: خاص لبنان24
"خاص لبنان24"

