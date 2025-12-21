تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
لبنان
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
21-12-2025
دخل وزير بارز ونافذ مع عدد من مساعديه الى أحد مطاعم
بيروت
لتناول الغداء، وفوجئت ادارة المطعم بأنهم غادروا من دون دفع الفاتورة ما أثار استياء شديدا ودهشة من هذا السلوك.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
بيروت
الغد
دارت
تابع
