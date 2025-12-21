الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"

دخل وزير بارز ونافذ مع عدد من مساعديه الى أحد مطاعم لتناول الغداء، وفوجئت ادارة المطعم بأنهم غادروا من دون دفع الفاتورة ما أثار استياء شديدا ودهشة من هذا السلوك.

