Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

إضاءة شجرة الميلاد في قرنايل

Lebanon 24
21-12-2025 | 02:07
Doc-P-1458028-639019050733076132.jpg
أُضيئت شجرة الميلاد في بلدة قرنايل بدعوة من البلدية، وسط مشاركة واسعة من الأهالي وأجواء احتفالية مليئة بالفرح والبهجة، تخللها عرض للألعاب النارية أضاء سماء البلدة.

تزامن الحدث مع أمسية ميلادية روحية أقيمت في كنيسة دير مار الياس – قرنايل، وأحيتها جوقة المدرسة اللبنانية الحديثة – عين كسور، بحضور رئيس البلدية فيصل الاعور وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير وفاعليات روحية واجتماعية.

وفي كلمته، شدد الاعور على أن الميلاد يمثل دعوة متجددة للمحبة، مشيرًا إلى أن المحبة هي السبيل للعيش المشترك وتحقيق السلام، مهما اختلفت الأديان والألوان، تحت راية المحبة الواحدة. كما شكر أعضاء الجوقة ورئيس اتحاد بلديات المتن الأعلى على دعمهم للمبادرات التي تعزز الروابط بين البلدات.

وعقب إضاءة الشجرة، شارك بابا نويل الأطفال فرحة العيد ووزّع الهدايا، في أجواء عائلية رسمت الابتسامة على وجوههم وقلوب الأهالي.

وختمت البلدية المناسبة بتوجيه الشكر لكل من ساهم في إنجاح الاحتفال، مؤكدة أن قرنايل ستبقى مساحة لقاء ومحبة، حيث يتحول العيد إلى فرح مشترك والإيمان إلى جسر يجمع الجميع.
لبنان

أفراح ومناسبات

أعضاء المجلس البلدي

اتحاد بلديات المتن

المجلس البلدي

المتن الأعلى

أعضاء المجلس

رئيس اتحاد

مار الياس

بابا نويل

