إضاءة شجرة الميلاد في قرنايل

أُضيئت شجرة الميلاد في بلدة بدعوة من البلدية، وسط مشاركة واسعة من الأهالي وأجواء احتفالية مليئة بالفرح والبهجة، تخللها عرض للألعاب النارية أضاء سماء البلدة.



تزامن الحدث مع أمسية ميلادية روحية أقيمت في دير – قرنايل، وأحيتها جوقة المدرسة الحديثة – عين كسور، بحضور رئيس البلدية فيصل الاعور وأعضاء والمخاتير وفاعليات روحية واجتماعية.



وفي كلمته، شدد الاعور على أن الميلاد يمثل دعوة متجددة للمحبة، مشيرًا إلى أن المحبة هي السبيل للعيش المشترك وتحقيق السلام، مهما اختلفت الأديان والألوان، تحت راية المحبة الواحدة. كما شكر أعضاء الجوقة ورئيس الأعلى على دعمهم للمبادرات التي تعزز الروابط بين البلدات.



وعقب إضاءة الشجرة، شارك الأطفال فرحة العيد ووزّع الهدايا، في أجواء عائلية رسمت الابتسامة على وجوههم وقلوب الأهالي.



وختمت البلدية المناسبة بتوجيه الشكر لكل من ساهم في إنجاح الاحتفال، مؤكدة أن قرنايل ستبقى مساحة لقاء ومحبة، حيث يتحول العيد إلى فرح مشترك والإيمان إلى جسر يجمع الجميع.

