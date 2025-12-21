تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

كيف سيكون الطقس قبل الميلاد؟

Lebanon 24
21-12-2025 | 03:18
طقس مستقّر نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية وأجواء باردة ليلاً خاصة في الداخل، مع بعض التقلبات المحلية بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحياناً شمال البلاد كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية فترة قبل الظهر، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً جنوب البلاد.
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بعد الظهر.
الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتحول ليلاً الى غائم بسحب مرتفعة.
