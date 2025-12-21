تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كيف سيكون الطقس قبل الميلاد؟
Lebanon 24
21-12-2025
|
03:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
طقس مستقّر نسبياً يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية وأجواء باردة ليلاً خاصة في الداخل، مع بعض التقلبات المحلية بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحياناً شمال البلاد كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية فترة قبل الظهر، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً جنوب البلاد.
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بعد الظهر.
الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتحول ليلاً الى غائم بسحب مرتفعة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خلال زيارة البابا لعنايا وحريصا.. كيف سيكون الطقس؟
Lebanon 24
خلال زيارة البابا لعنايا وحريصا.. كيف سيكون الطقس؟
21/12/2025 13:05:36
21/12/2025 13:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
درجات الحرارة إلى ارتفاع.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
Lebanon 24
درجات الحرارة إلى ارتفاع.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟
21/12/2025 13:05:36
21/12/2025 13:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام اسرائيلي: ترامب قد يعلن رسمياً عن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية قبل عيد الميلاد مباشرة
Lebanon 24
إعلام اسرائيلي: ترامب قد يعلن رسمياً عن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية قبل عيد الميلاد مباشرة
21/12/2025 13:05:36
21/12/2025 13:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يخطط له ترامب لغزة قبل عيد الميلاد؟
Lebanon 24
ما الذي يخطط له ترامب لغزة قبل عيد الميلاد؟
21/12/2025 13:05:36
21/12/2025 13:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوض الشرقي
قبل الميلاد
لبنان وا
الري
حيان
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لا حرب موسّعة في لبنان".. ترامب لا يريدُ "غزة ثانية"
Lebanon 24
"لا حرب موسّعة في لبنان".. ترامب لا يريدُ "غزة ثانية"
06:00 | 2025-12-21
21/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع لجمعية المصارف مساء اليوم... الإضراب أو إنتظار المناقشات
Lebanon 24
إجتماع لجمعية المصارف مساء اليوم... الإضراب أو إنتظار المناقشات
05:59 | 2025-12-21
21/12/2025 05:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة: النسب الحقيقي لا يقاس بالدم فقط بل بالإيمان الذي يربط الإنسان بالوعد الإلهي
Lebanon 24
عودة: النسب الحقيقي لا يقاس بالدم فقط بل بالإيمان الذي يربط الإنسان بالوعد الإلهي
05:55 | 2025-12-21
21/12/2025 05:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إحباط عمليّة بيع عقارات بمستندات مزوّرة
Lebanon 24
إحباط عمليّة بيع عقارات بمستندات مزوّرة
05:04 | 2025-12-21
21/12/2025 05:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: لبنان يُدفع نحو التفريط بسيادته وتحويله إلى فريسة سهلة لإسرائيل
Lebanon 24
قبلان: لبنان يُدفع نحو التفريط بسيادته وتحويله إلى فريسة سهلة لإسرائيل
05:00 | 2025-12-21
21/12/2025 05:00:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
09:30 | 2025-12-20
20/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
11:31 | 2025-12-20
20/12/2025 11:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزن أسلحة داخل شقة.. والجيش يتحرك
Lebanon 24
مخزن أسلحة داخل شقة.. والجيش يتحرك
07:40 | 2025-12-20
20/12/2025 07:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط "قيصر".. لبنان بين عصر الفرص أو خسارة الدور والكهرباء إلى 15 ساعة؟
Lebanon 24
سقوط "قيصر".. لبنان بين عصر الفرص أو خسارة الدور والكهرباء إلى 15 ساعة؟
10:00 | 2025-12-20
20/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في سباق اللحظة الأخيرة
Lebanon 24
لبنان في سباق اللحظة الأخيرة
10:30 | 2025-12-20
20/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2025-12-21
"لا حرب موسّعة في لبنان".. ترامب لا يريدُ "غزة ثانية"
05:59 | 2025-12-21
إجتماع لجمعية المصارف مساء اليوم... الإضراب أو إنتظار المناقشات
05:55 | 2025-12-21
عودة: النسب الحقيقي لا يقاس بالدم فقط بل بالإيمان الذي يربط الإنسان بالوعد الإلهي
05:04 | 2025-12-21
إحباط عمليّة بيع عقارات بمستندات مزوّرة
05:00 | 2025-12-21
قبلان: لبنان يُدفع نحو التفريط بسيادته وتحويله إلى فريسة سهلة لإسرائيل
05:00 | 2025-12-21
معركة إضعاف طهران: سياسة أميركية لتفكيك النفوذ في المنطقة
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
21/12/2025 13:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
21/12/2025 13:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
21/12/2025 13:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24