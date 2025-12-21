تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

قائد الجيش لعائلات الشهداء: نفتخر بكم وبشهدائنا وبأجيالنا الجديدة

Lebanon 24
21-12-2025 | 04:04
Doc-P-1458068-639019120164731806.png
Doc-P-1458068-639019120164731806.png photos 0
أقام جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى احتفالًا مركزيًّا لعائلات العسكريين الشهداء وأطفالهم، بمناسبة الأعياد المجيدة، في نادي الرتباء المركزي – الفياضية، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعقيلته جانيت هيكل.

وفي كلمته، توجه العماد هيكل إلى عائلات الشهداء، مشيدًا بتضحيات ذويهم التي أسهمت في تحقيق الانتصارات والإنجازات الوطنية، مؤكدًا أن الألم الناتج عن فقدان الأحبة "يشكّل سبب صمودنا ووجودنا"، وختم: "نفتخر بكم وبشهدائنا وبأجيالنا الجديدة التي هي أمل المستقبل".

وتخلل الاحتفال فعاليات ترفيهية للأطفال، بما فيها ألعاب وعروض خفة، إلى جانب توزيع هدايا على المشاركين، في أجواء مليئة بالبهجة والمحبة التي تعكس الروابط القوية داخل عائلة الجيش اللبنانية.
