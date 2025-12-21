قائد الجيش لعائلات الشهداء: نفتخر بكم وبشهدائنا وبأجيالنا الجديدة

أقام جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى احتفالًا مركزيًّا لعائلات العسكريين وأطفالهم، بمناسبة الأعياد المجيدة، في نادي الرتباء المركزي – الفياضية، بحضور العماد وعقيلته جانيت هيكل.



وفي كلمته، توجه العماد هيكل إلى عائلات الشهداء، مشيدًا بتضحيات ذويهم التي أسهمت في تحقيق الانتصارات والإنجازات الوطنية، مؤكدًا أن الألم الناتج عن فقدان الأحبة "يشكّل سبب صمودنا ووجودنا"، وختم: "نفتخر بكم وبشهدائنا وبأجيالنا الجديدة التي هي أمل ".



وتخلل الاحتفال فعاليات ترفيهية للأطفال، بما فيها ألعاب وعروض خفة، إلى جانب توزيع هدايا على المشاركين، في أجواء مليئة بالبهجة والمحبة التي تعكس الروابط القوية داخل عائلة الجيش .

