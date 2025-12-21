تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اللقاء الوطني للهيئات الزراعية حذّر من تفشّي الحمى القلاعية وطالب بإعلان الطوارئ

Lebanon 24
21-12-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1458157-639019297233271267.png
Doc-P-1458157-639019297233271267.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّرت اللجنة المركزية للثروة الحيوانية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية، من "تفشّي مرض الحمّى القلاعية بين المواشي في عدد من المناطق"، معربةً عن "بالغ قلقها حيال غياب الوضوح الكامل حول أسباب دخول الفيروس وانتشاره، وما يخلّفه من خسائر جسيمة في الإنتاج الحيواني وتهديد مباشر لسبل عيش المزارعين وللأمن الغذائي الوطني" .

وأوضحت اللجنة في بيانٍ، أنّ "المرض الفيروسي شديد العدوى يصيب الأبقار والأغنام والماعز، ويرجَّح استنادًا إلى المعطيات العلمية المعتمدة دوليًا، ان يكون انتشاره ناتجًا من حركة غير مضبوطة للمواشي، وضعف إجراءات الأمن الحيوي في بعض المزارع، واحتمال دخول سلالات فيروسية جديدة عبر الحدود".

ودعت اللجنة إلى "إعلان حال طوارئ صحية لاحتواء الوباء ومكافحته"، مؤكدة "ضرورة تجنيد جميع الإمكانات المتاحة، بما في ذلك الاستعانة بالأطباء البيطريين، والأساتذة الجامعيين، ومراكز البحوث والمختبرات، والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية، وفي طليعتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، نظرًا لما يمثّله الوباء من خطر يتجاوز الحدود اللبنانية".

كما شدّدت على "استكمال الحملة الوطنية للتطعيم لتشمل جميع المزارع في لبنان، ضمن خطة علمية متكاملة تقوم على: وقف الاستيراد من الدول الموبوءة حتى إشعار آخر، إجراء تقصٍّ وبائي دقيق وتحديد السلالات الفيروسية مخبريًا، تصنيف مناطق الانتشار من الأعلى إلى الأدنى خطورة وتوزيع خرائطها على المزارعين، تنفيذ برنامج تطعيم وطني عاجل وشامل بلقاحات فعّالة، تشديد إجراءات العزل والأمن الحيوي، ضبط تنقّل الحيوانات ومنع التهريب، وتعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة والأطباء البيطريين والسلطات المحلية والمزارعين، إلى جانب حملات توعية وإرشاد مبنية على أسس علمية واضحة".

وطالبت اللجنة بـ"تحقيق علمي شفاف يبدأ بتتبّع مسار الوباء عبر مراجعة مطيات الاستيراد خلال الشهرين الماضيين، وآليات توزيع المواشي على التجّار والمزارع، وتحديد الفحوص المخبرية التي أُجريت والمختبرات المعتمدة، وصولًا إلى معرفة السبب الحقيقي لدخول الوباء"، معتبرة أنّ "اعتماد هذه المقاربة العلمية يعيد الثقة للمزارعين، ويساهم في تطوير نظم الاستيراد والتجارة المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية" .

وختمت بالتأكيد أنّ "النهج المتكامل وحده كفيل باحتواء الوباء، وحماية الثروة الحيوانية، وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي والغذائي في لبنان" .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير من الهيئات الزراعية من تفشّي متسارع للحمى القلاعية
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يواجه تفشّي "الحمّى القلاعية"… خلية أزمة وتحركات ميدانية
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24
«اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» يحذّر من مخاطر مشروع قانون البذور والشتول
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد المزارعين يحذّر: الحمى القلاعية تتطلب خطة طوارئ
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

منظمة الأغذية والزراعة

اللجنة المركزية

وزارة الزراعة

اللبنانية

الفيروس

الثروة

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:11 | 2025-12-21
Lebanon24
13:38 | 2025-12-21
Lebanon24
13:30 | 2025-12-21
Lebanon24
13:15 | 2025-12-21
Lebanon24
12:56 | 2025-12-21
Lebanon24
12:40 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24