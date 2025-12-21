بعد العثور على جهاز تجسس إسرائيليّ... دعوة من الجيش إلى المواطنين

صدر عن البيان الآتي:



ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات ، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس إسرائيلي مموّه ومزود بآلة تصوير في بلدة يارون - ، وقامت بتفكيكه.



تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم.



