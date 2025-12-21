تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
لبنان
بين فرحة العيد والواقع المادي.. الأسعار تخطف بهجة الأطفال
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
21-12-2025
|
13:38
يطلّ عيد ميلاد 2025 هذا العام بأجواء متجددة وحيوية، مع شوارع مزينة وقرى ميلادية تضج بالموسيقى والألعاب والفعاليات المتنوعة، ما يعيد للعيد بهجته وسط الأزمات والتحديات التي يعيشها
لبنان
.
هذه التحضيرات والأفكار الجديدة تمنح الأطفال والعائلات لحظات من الفرح والبهجة.
لكن، خلف هذه البهجة، ثمة معضلة واضحة تواجه الكثير من الأسر، وهي ارتفاع أسعار الدخول ما جعل هذه الفعاليات حكراً على من يستطيعون دفع تكاليفها.
فالدخول لا يقل عن 10 دولارات، وكل لعبة إضافية تحتاج نحو 5 دولارات، ما يثقل كاهل العائلات، خصوصًا التي لديها أكثر من طفل.
بهذا الشكل، تصبح بعض القرى والمدن الميلادية مجرد تجربة للميسورين، فيما يجد الآخرون أنفسهم خارج دائرة الفرح.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
