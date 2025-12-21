وزير المال: من الممكن ألا يُقرّ قانون الفجوة المالية غدًا

أكّد وزير المال ، أنّه "علينا إعادة ترميم القطاع المصرفي وبمسودة مشروع قانون " المالية" حاولنا إعطاء المودع مسار للحل".



وأشارجابر إلى أنّه "من الممكن ألا يُقر قانون الفجوة المالية غداً وسيكون هناك جلسة وزارية ثانية صباح الثلاثاء لتبادل وجهات النظر".



أضاف: "قانون الفجوة المالية "أُشبع نقاشاً" ولا حاجة لإحالته مجدداً إلى لجنة وزارية".



