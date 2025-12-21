تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
لبنان
البعريني: الذين يتطاولون على زعماء السنّة من باب "أبو عمر" لا يعرفون الله!
Lebanon 24
21-12-2025
|
16:34
قال عضو تكتل
الاعتدال الوطني
النائب
وليد البعريني
، أن "الذين يتطاولون على زعماء السنّة من باب "
أبو عمر
" لا يعرفون الله".
وأضاف: "إذا كان هناك من أخطأ، سياسي معيّن، فهذا لا يعني أن رئيس الحكومة
نواف سلام
أتى من وراء "أبو عمر". رئيس الحكومة أتى بموقعه وقوته ونظافة كفّه واحترامه، وجاء من دون منّة من أحد. أمّا من يتحدّثون بهذا الأسلوب، الّذين يعيشون في
الجاهلية
أو لا أدري في أي منطقة ويتهمون، "لا فشر" رئيس الحكومة أتى به الرأي
العام اللبناني
".
وتابع: "نحن نحافظ على موقعنا، وموقع الطائفة، وموقع
لبنان
كله عندما نحافظ على كل المواقع. ولا يحق لأحد التطاول على موقع رئيس الحكومة، وكل من يفعل ذلك لا يعرف الله".
