تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"ترميم" الفجوة المالية على حساب الودائع

Lebanon 24
21-12-2025 | 22:41
A-
A+
Doc-P-1458312-639019801029869682.jpg
Doc-P-1458312-639019801029869682.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" نداء الوطن": المسوّدة الأخيرة، التي أُعلن عنها في 20 كانون الأوّل، تُعطي الأولوية لصندوق النقد الدولي والدولة والحفاظ على أصول مصرف لبنان على حساب سداد حقوق المودعين، الذين سيواجهون خسائر كبيرة. يُعرض على المودعين المتوسطين والكبار "سندات قابلة للتداول" بشروط غير واضحة وآجال طويلة. وقد خسر المودعون بالفعل مليارات الدولارات منذ بداية الأزمة، واليوم يُقدَّم لهم تعويض على شكل سندات لا يمكن تحديد قيمتها الفعلية. وعلى الرغم من تطمينات رئيس الحكومة، فإن هؤلاء المودعين سيتعرّضون فعليًا لاقتطاعات كبيرة من ودائعهم. يملي صندوق النقد الدولي شروطه على لبنان، ما يؤدّي إلى نقل الخسائر من الدولة ومصرف لبنان إلى المودعين. هذا النهج غير قابل للاستمرار ويهدّد بانهيار القطاع المصرفي بالكامل. كما أن دين الدولة الذي لا يقل عن 16.5 مليار دولار لن يتمّ سداده، ليقع العبء في نهاية المطاف على المودعين.الانهيار في لبنان هو نتيجة عقود من سوء إدارة الدولة ومصرف لبنان، والسياسات المالية الخاطئة، وسوء استخدام الموارد العامة باعتراف رئيس الحكومة نواف سلام الذي قال "عشنا ست سنوات من الشلل وسوء إدارة الأزمة المالية، وهذا جزء كبير من المشكلة، وليس خطأ المصارف بل خطأ الدولة". إلّا أن مشروع القانون لا يقرّ بالمسؤوليات بشكل عادل، ويتسم بطابع انتقاميّ تجاه المصارف، وفي النهاية يعاقِب المودعين. على الدولة واجب قانوني وأخلاقي بإعادة رسملة مصرف لبنان ومعالجة الخسائر الناتجة عن سياساتها. يجب على الدولة ومصرف لبنان التوقف عن الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي ووضع الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتهما القانونية. يتحدث رئيس الحكومة عن استعادة حقوق الناس، لكن هذا المشروع ينتهك أبسط هذه الحقوق: المساءلة وتحمل المسؤولية. يجب على الدولة ومصرف لبنان استخدام الأصول العامة لتغطية التزامات المودعين، كما تفرض الأطر القانونية. غير أن الخطة الحالية تتجاهل هذا الخيار، وتحمي أصول الدولة ومصرف لبنان على حساب المودعين.إن وجود قطاع مصرفي قادر على الاستمرار هو شرط أساسي لإعادة تحريك الاقتصاد، وخلق فرص عمل، واستعادة الأمل. يقول رئيس الحكومة إن هذا القانون سيُعيد "الاستقرار الاجتماعي"، لكن إذا اختفت المصارف التجارية وتكبّد المودعون خسائر كبيرة، فلن تكون هناك ثقة ولا استقرار. على الدولة أن تلتزم بواجباتها المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف لإعادة بناء الثقة.
 
وكتبت هيام عيد في" الديار": قد يكون السؤال الأساسي والمصيري المطروح، عشية إقرار الحكومة لمشروع قانون "الفجوة المالية"، يتعلق بقدرة هذا المشروع على أن يكون "الحل" العادل للأزمة المالية.
فالنصّ الموزع على الوزراء، يشير إلى استرداد كامل لودائع صغار المودعين التي تقلّ عن 100 ألف دولار، مقسّطة على 4 سنوات، على أن يحصل الكبار منهم على القيمة ذاتها، وأن يتمّ تحويل القيمة المتبقية إلى سندات قابلة للتداول ومن دون أي اقتطاع منها، على أن تكون مدعومة بعائدات وأصول مصرف لبنان، أو ناتجة من بيع جزء منها على مدى 15 عاماً، وهذه الأصول تتضمن كما هو معروف ممتلكات "المركزي" ، كالكازينو على سبيل المثال، وغيره من المؤسسات والعقارات التي تقدر بمليارات الدولارات.
وفي قراءة أولية للمشروع، يقول الخبير والباحث في الجامعة الأميركية الدكتور محمد فحيلي لـ"الديار"، أن المشروع يكشف "نقاط الاحتكاك الحقيقية بين منطقين، سياسي داخلي يحاول إدارة الغضب الإجتماعي عبر صياغات تطمينية أو توزيع خسائر يرضي مراكز نفوذ بعينها، وتقني– قانوني يدفع باتجاه قواعد متعارف عليها دولياً في معالجة أزمات المصارف، وخصوصاً أن أي انحراف عنها يُحوّل القانون إلى وصفة نزاعات قضائية طويلة، ويفاقم انعدام الثقة ويُقفل الباب أمام أي برنامج تمويلي من صندوق النقد الدولي أو مسار استعادة الحد الأدنى من الوظيفة المصرفية".
ويؤكد الدكتور أنه "لا يمكن توزيع الخسائر من دون تحديد إذا كانت هناك مكاسب استثنائية، أو ممارسات غير سليمة ينبغي أخذها بالحسبان قبل تثبيت الخسارة النهائية، ذلك أن أي قانون يتجاهل هذه الزاوية، يطلب من المجتمع أن يصدّق رواية أحادية، بأن الجميع خسر بالتساوي، بينما الذاكرة العامة تقول العكس".
وعن دور وتأثير وضغط صندوق النقد الدولي في عملية توزيع الخسائر، يقول إن "السؤال الذي يجب أن يُطرح في لبنان، ليس عن كيفية إرضاء صندوق النقد، بل هل نكتب قانوناً لا يظلم الناس مرتين: مرة حين خسرت الودائع قيمتها، ومرة حين يُطلب من المودع أن يدفع قبل أن يدفع من استفاد ومن راكم المخاطر ومن أخفق في الحوكمة؟".
ويخلص فحيلي إلى الجزم بأنه "على الصيغة النهائية لقانون الفجوة المالية، أن تُكتب بلغة العدالة القابلة للدفاع، وبمنطق الاستدامة القابل للتحقق، وأن تكون واضحةً، لقطع الطريق على أي التباس، كيلا يتحول هذا القانون، إلى مجرد محطة جديدة في مسلسل توزيع الخسائر على المجتمع، خصوصاً وأن لبنان لم يعد يحتمل قوانين رمادية، بل قانوناً يضع قواعد واضحة لحقوق المودعين ومسؤوليات المساهمين والمصارف والدولة والمصرف المركزي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مشروع قانون"الفجوة المالية واسترداد الودائع": صراع على توزيع الخسائر
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية ياسين جابر: علينا إعادة ترميم القطاع المصرفي وبمسودة مشروع قانون "الفجوة المالية" حاولنا إعطاء المودع مسار للحل (الجديد)
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قانون الفجوة المالية ينكشف: حسابات المودعين اوراق مالية
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جدل بشأن مشروع الفجوة المالية والقضاء يطالب المصارف بكشوفات حسابات مفصّلة
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

صندوق النقد الدولي

الدكتور محمد

النقد الدولي

مصرف لبنان

في الجامعة

نواف سلام

سنوات من

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:25 | 2025-12-22
Lebanon24
03:22 | 2025-12-22
Lebanon24
03:20 | 2025-12-22
Lebanon24
03:15 | 2025-12-22
Lebanon24
03:00 | 2025-12-22
Lebanon24
02:50 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24