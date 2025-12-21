تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حزب الله يواكب ضرورات المرحلة: لا كشف لقواعد الاشتباك
Lebanon 24
21-12-2025
|
22:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد برجاوي في" الاخبار": لا يمكن ات السلوك الراهن لحزب الله عن الإشارات السياسية التي صدرت مؤخراً عن قيادته. فقد قال
الأمين العام
لحزب
الله الشيخ
نعيم قاسم
إنّه «منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، أصبحنا في مرحلة جديدة تجبّ ما سبقها، وتفترض أداءً مختلفاً». هذه العبارة، بما تحمله من دلالة زمنية ومفهومية، لا تعبّر عن تبدّل في جوهر الصراع، بقدر ما تعكس إدراكاً واعياً لتغيّر شروط المرحلة وحدودها. فهي تؤشر إلى انتقال من منطق إدارة الاشتباك المفتوح إلى منطق إدارة ما بعد الاشتباك، حيث تُعاد صياغة أدوات الفعل وسقوفه وفق معطيات جديدة، من دون أن يعني ذلك تخلياً عن عناصر القوة أو عن قرار
المقاومة
بإعادة ترميم قدراتها.
من هذا المنظور، يصبح السؤال الحقيقي ليس: لماذا لم يرد الحزب فوراً؟ بل: لماذا يُفترض أصلاً أن يكون الرد الفوري هو الخيار العقلاني الوحيد؟ فاختيار التوقيت، وطبيعة الرد، ومكانه، كلها عناصر تدخل ضمن حسابات الردع والاستقرار، لا ضمن منطق الثأر أو الإشباع العاطفي. الامتناع عن الرد في لحظة معينة قد يكون جزءاً من إدارة الصراع، لا مؤشراً على العجز عن خوضه، ولا دليلاً على تغيّر في جوهر المشروع.
هنا تظهر بوضوح طبيعة الحسابات التي تحكم سلوك الحزب اليوم: الحفاظ على الغموض، عدم كشف قواعد الاشتباك، تجنّب العمل ضمن السيناريو الذي يرسمه الخصم، وعدم تحويل كل حادثة إلى نقطة لا عودة. هذه الضرورات تتقاطع مع قيود أخرى لا تقل أهمية، من بينها الواقع اللبناني الهش، والتشابك الإقليمي، واحتمالات توسع أي مواجهة إلى ما يتجاوز الساحة
اللبنانية
، في لحظة إقليمية شديدة الحساسية والدقة.
إنّ قراءة سلوك
حزب الله
خارج هذه الشبكة من القيود تقود حتماً إلى استنتاجات مضلِّلة. فالفارق كبير بين منطق الجمهور، الذي تحكمه اللحظة والانفعال، ومنطق الفاعلين السياسيين والعسكريين، الذي تحكمه حسابات الاستمرارية وتوازن المخاطر. في هذا السياق، لا يعود ضبط النفس نقيضاً للقوة، بل أحد أشكال ممارستها الأكثر تعقيداً، حيث تُستخدم القدرة لا لإثبات الذات، بل للحفاظ على شروط الفعل في
المستقبل
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طرح عون التفاوضي يُقابل بتحفظ "حزب الله" وضغوط اميركية جديدة تواكب زيارة هيرلي
Lebanon 24
طرح عون التفاوضي يُقابل بتحفظ "حزب الله" وضغوط اميركية جديدة تواكب زيارة هيرلي
22/12/2025 10:30:17
22/12/2025 10:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف مصري لافت يواكب التحرك الديبلوماسي: لا سلاح الحزب ولا اعتداءات إسرائيل
Lebanon 24
موقف مصري لافت يواكب التحرك الديبلوماسي: لا سلاح الحزب ولا اعتداءات إسرائيل
22/12/2025 10:30:17
22/12/2025 10:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيرانيّ: نحن في مرحلة توقف الاشتباك مع إسرائيل
Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيرانيّ: نحن في مرحلة توقف الاشتباك مع إسرائيل
22/12/2025 10:30:17
22/12/2025 10:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يؤكد على ضرورة نزع سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية في لبنان
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يؤكد على ضرورة نزع سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية في لبنان
22/12/2025 10:30:17
22/12/2025 10:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله الشيخ نعيم قاسم
الأمين العام
الله الشيخ
نعيم قاسم
اللبنانية
المستقبل
حزب الله
المقاومة
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن الأهداف الاستراتيجية وراء فيديو عماد أمهز.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الأهداف الاستراتيجية وراء فيديو عماد أمهز.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
03:30 | 2025-12-22
22/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان.. التفتيش المركزي يفتح تحقيقًا عاجلًا
Lebanon 24
انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان.. التفتيش المركزي يفتح تحقيقًا عاجلًا
03:25 | 2025-12-22
22/12/2025 03:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا
Lebanon 24
اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا
03:22 | 2025-12-22
22/12/2025 03:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة: لنعمل من اجل بناء الجمهورية الرقمية
Lebanon 24
شحادة: لنعمل من اجل بناء الجمهورية الرقمية
03:20 | 2025-12-22
22/12/2025 03:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يسعى إليه لبنانيون في سوريا
Lebanon 24
هذا ما يسعى إليه لبنانيون في سوريا
03:15 | 2025-12-22
22/12/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
07:29 | 2025-12-21
21/12/2025 07:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
10:01 | 2025-12-21
21/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال اندلاع الحرب.. ما السيناريوهات التي تنتظر اللبنانيين؟
Lebanon 24
في حال اندلاع الحرب.. ما السيناريوهات التي تنتظر اللبنانيين؟
10:30 | 2025-12-21
21/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف "يهزّ سوريا من كافة الجهات"... تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عنه
Lebanon 24
تحالف "يهزّ سوريا من كافة الجهات"... تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عنه
10:00 | 2025-12-21
21/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتأهب... هكذا قد يردّ "حزب الله" على اغتيال الطبطبائي
Lebanon 24
إسرائيل تتأهب... هكذا قد يردّ "حزب الله" على اغتيال الطبطبائي
09:00 | 2025-12-21
21/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:30 | 2025-12-22
عن الأهداف الاستراتيجية وراء فيديو عماد أمهز.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
03:25 | 2025-12-22
انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان.. التفتيش المركزي يفتح تحقيقًا عاجلًا
03:22 | 2025-12-22
اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا
03:20 | 2025-12-22
شحادة: لنعمل من اجل بناء الجمهورية الرقمية
03:15 | 2025-12-22
هذا ما يسعى إليه لبنانيون في سوريا
03:00 | 2025-12-22
الانتظام المالي على طاولة مجلس الوزراء: تصفية الودائع بطريقة غامضة
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
22/12/2025 10:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
22/12/2025 10:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
22/12/2025 10:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24