ميقاتي التقى رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان الدكتور سالم فتحي يكن

التقى ، رئيس مجلس امناء الدّكتور في مكتبه في ، في حضور المحامي رشيد كركر، والدّكتور عبد الرّزّاق قرحاني.وفي بيان أوضح يكن، انه وجه الشّكر للرّئيس على مواقفه ووقفاته الإيجابيّة إلى جانب جامعة الجنان، وانه "تم التطرّق إلى شؤون مدينة طرابلس والتّحدّيات الإنمائيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تواجهها، في ظلّ الأوضاع المعيشيّة الصّعبة التي تمرّ بها البلاد. وان اللقاء تناول الأوضاع العامّة على السّاحة اللّبنانيّة والتّطوّرات السّياسيّة الرّاهنة، مع التّأكيد على أهمّيّة تعزيز الاستقرار والحوار، وتضافر الجهود بين مختلف القوى والفعاليّات، بما يخدم مصلحة المدينة وأهلها".