Najib Mikati
لبنان

في البقاع.. توقيف طبيب يزاول المهنة من دون ترخيص وضبط كميّة من الأدوية المهرّبة

Lebanon 24
22-12-2025 | 04:27
أعلنت المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي أنه وفي إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قطعات قوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن وتوقيف المخالفين للقوانين، ونتيجة لعمليّات تحرٍّ واستقصاءات، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام طبيب يدعى:

– ر. ك. (مواليد عام 1969، فلسطيني) بمزاولة مهنة الطّب من دون حيازته “ترخيص مزاولة مهنة”، وذلك داخل عيادة في بلدة بر الياس.

داهمت قوّة من المفرزة العيادة المذكورة، بحضور مندوبين عن مصلحة الصّحة المختصّة، وأوقفت الطبيب أثناء معاينته لبعض المرضى كما ضبطت خاتم خاص باسمه، ودفتر وصفات طبيّة.

تم ختم العيادة بالشّمع الأحمر وسُلّم الموقوف مع المضبوطات الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.

وفي الإطار ذاته، وبناءً على معلومات توافرت لدى المفرزة المذكورة حول قيام شخص ببيع أدوية مهرّبة، في محلّة مشاريع القاع، داهمت إحدى دوريّات المفرزة منزل المشتبه به في المحلّة المذكورة، حيث جرى توقيفه، ويُدعى:

أ. م. (مواليد عام 1976، لبناني).
بتفتيش مكان إقامته، تم ضبط كميّة كبيرة من الأدوية المهرّبة.

وقد جرى تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
