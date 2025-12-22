عون: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب

أكد رئيس الجمهورية ان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب.عون وأمام وفد اتحاد مجالس رجال قال: "مسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به لاسيما وان قادة الذين التقيتهم اجمعوا على الإشادة بدور الجاليات في هذه الدول".