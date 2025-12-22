الهيئة العليا للإغاثة تسلمت المخزن المركزي النموذجي في مرفأ بيروت

تسلمت اليوم المخزن المركزي النموذجي الذي مول انشاءه برنامج الأغذية العالمي wfp في مرفأ - المنطقة الحرة، بحضور وزيرة التنمية الإجتماعية وممثل ومدير البرنامج التغذية العالمي في " ماثيو هولينغورث " و الامين العام للهيئة للإغاثة العميد حيث تم تبادل الكلمات بهذه المناسبة.

Advertisement