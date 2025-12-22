الوزير مرقص شارك طلاب "الفرير" فرن الشباك الاحتفال الميلادي

أقامت رابطة قدامى ، بالتعاون مع المدرسة احتفالها الميلادي السنوي بحضور المحامي د. ، حيث شارك فرحة العيد مع نحو 250 طالبًا وطالبة من مختلف الفئات العمرية، في جو مليء بالبهجة والفرح ووزّع عليهم الهدايا.



واستقبل الوزير لدى وصوله أعضاء للرابطة على وقع الترانيم والأناشيد الميلادية، وتحدث إلى الطلاب مؤكدًا أن "وجودهم في المدرسة في هذه المرحلة العمرية هو انطلاقة أساسية لحياتهم ولمستقبلهم".



وأضاف: "كنت مثلكم على مقاعد الدراسة في هذه المدرسة التي لها فضل عليّ، فالمدرسة والكتاب والقلم والمعلم لهم فضل علينا جميعًا. ويجب أن تدركوا وتقدروا قيمة المدرسة والعائلة والوطن، فهم حجر الأساس نحو مستقبل ناجح ومزدهر".



وشكر الوزير مرقص رابطة قدامى المدرسة على إقامة هذا النشاط السنوي، ووزع الهدايا على الطلاب.



وكانت كلمة للأستاذ طوني مسلم باسم الهيئة الإدارية، رحب فيها بالوزير مرقص قائلاً: "حضوره معنا له معانٍ كبيرة، فهناك رسالة مشتركة تجمعنا، فأهلاً بك معالي الوزير في مدرستك".



ويأتي هذا الاحتفال ضمن نشاطات تقليدية سنوية للرابطة في فترة ، حيث تحتفل بالعيد مع الطلاب الأكثر حاجة ماديًا ومعنويًا، بمساعدة مسؤولة في المدرسة ولجنة الشؤون الاجتماعية في الرابطة، وتقدّم هدايا عينية للأطفال بحسب أعمارهم.

