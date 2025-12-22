للمرة الثالثة… الاعتداءات تتزامن مع جلسة الحكومة

للمرة الثالثة على التوالي، تتكرّر المصادفة نفسها: اعتداءات ميدانية اسرائيلية تتزامن زمنياً مع انعقاد جلسة ، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام عن التوقيت والرسائل الكامنة خلفه.



في كل مرة تجتمع فيها الحكومة لمناقشة ملفات حسّاسة، يأتي التطور الأمني ليخطف المشهد، ويربك الأولويات، ويعيد البلاد إلى دائرة التوتر والضغط، وكأن هناك من يتعمّد فرض إيقاعه على طاولة القرار.

وتتساءل اوساط سياسي: هل هي مجرد مصادفة؟ أم رسالة واضحة بأن القرار الأمني والسياسي لا يُراد له أن يُتخذ بهدوء؟

تكرار السيناريو للمرة الثالثة يُسقط نظرية الصدفة، ويعزّز الشكوك بوجود توقيت محسوب يهدف إلى التشويش، أو إلى توجيه إنذار مباشر في لحظة سياسية دقيقة. السؤال الذي يُطرح اليوم: من يقرّر ساعة الاعتداء؟ ومن المستفيد من ربط الأمن بجلسات الحكومة؟