تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

للمرة الثالثة… الاعتداءات تتزامن مع جلسة الحكومة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-12-2025 | 07:48
A-
A+
Doc-P-1458528-639020117798932670.jpg
Doc-P-1458528-639020117798932670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
للمرة الثالثة على التوالي، تتكرّر المصادفة نفسها: اعتداءات ميدانية  اسرائيلية تتزامن زمنياً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام عن التوقيت والرسائل الكامنة خلفه.

في كل مرة تجتمع فيها الحكومة لمناقشة ملفات حسّاسة، يأتي التطور الأمني ليخطف المشهد، ويربك الأولويات، ويعيد البلاد إلى دائرة التوتر والضغط، وكأن هناك من يتعمّد فرض إيقاعه على طاولة القرار.
وتتساءل اوساط سياسي: هل هي مجرد مصادفة؟ أم رسالة واضحة بأن القرار الأمني والسياسي لا يُراد له أن يُتخذ بهدوء؟
تكرار السيناريو للمرة الثالثة يُسقط نظرية الصدفة، ويعزّز الشكوك بوجود توقيت محسوب يهدف إلى التشويش، أو إلى توجيه إنذار مباشر في لحظة سياسية دقيقة. السؤال الذي يُطرح اليوم: من يقرّر ساعة الاعتداء؟ ومن المستفيد من ربط الأمن بجلسات الحكومة؟
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل حاولت اغتيال الطبطبائي مرتين خلال الحرب وهذه هي المرة الثالثة
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تمشيط للمرة الثالثة من رويسات العلم باتجاه أطراف كفرشوبا
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: مسيرات أوكرانية ضربت مصفاة نفط روسية في بحر قزوين للمرة الثالثة
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الثالثة.. شعبان نقيبا للاطباء البيطريين
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

مجلس الوزراء

السينا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:42 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:03 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:42 | 2025-12-22
Lebanon24
12:19 | 2025-12-22
Lebanon24
12:03 | 2025-12-22
Lebanon24
12:00 | 2025-12-22
Lebanon24
11:55 | 2025-12-22
Lebanon24
11:49 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24