وزارة الخارجية احتفلت بعيدَي الميلاد ورأس السنة

أقامت احتفالا بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة ، لموظفي الوزارة من الكادر الديبلوماسي والإداري، بحضور للوزارة عبد الستار ، الذي مثّل والمغتربين يوسف رجي، الذي اعتذر عن عدم المشاركة لظرف صحي طارئ.



استهلّ عيسى كلمته بنقل اعتذار الوزير رجي، وأطيب تمنياته للموظفين بمناسبة الأعياد، خصوصاً المجيد" بما يحمله من قيم المحبة والسلام والتآخي ولمّ الشمل العائلي".



وشدّد أن" تمثّل عائلة واحدة، رغم الفترات الصعبة التي مرّت بها. وتوجّه بتحية خاصة إلى الطاقم الإداري، مثنياً على جهود الموظفين المتواصلة رغم التحديات المادية والظروف الاستثنائية، ومقدّراً التزامهم بأداء واجباتهم بإخلاص".



كما خاطب الديبلوماسيين، لا سيما الموجودين حالياً في ضمن إجازاتهم، متمنياً لهم إقامة طيبة، وحاثّاً إياهم على "مواصلة أداء مهامهم في الخارج بمسؤولية ومهنية عاليتين".



وأقرّ عيسى بأن الأوضاع الإدارية في الوزارة" لا تزال تواجه صعوبات"، لكنه أشار إلى "مؤشرات إيجابية وبوادر تحسّن ملموس". وكشف أنه أتمّ مئة يوم منذ تسلّمه مهامه رسمياً، لاحظ خلالها تطوّراً في سير العمل وتفاعلاً أكبر بين مختلف وحدات الوزارة.



واختتم عيسى كلمته بتأكيد" أهمية التحلي بروح التفاؤل"، داعياً الجميع إلى "مواصلة أداء الواجب الوطني تجاه الوزارة والوطن".





