Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزارة الخارجية احتفلت بعيدَي الميلاد ورأس السنة

Lebanon 24
22-12-2025 | 07:52
أقامت وزارة الخارجية والمغتربين احتفالا بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة ، لموظفي الوزارة  من الكادر الديبلوماسي والإداري، بحضور الأمين العام للوزارة عبد الستار عيسى، الذي مثّل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الذي اعتذر  عن عدم المشاركة لظرف صحي طارئ.

استهلّ عيسى كلمته بنقل اعتذار الوزير رجي، وأطيب تمنياته للموظفين بمناسبة الأعياد، خصوصاً عيد الميلاد المجيد" بما يحمله من قيم المحبة والسلام والتآخي ولمّ الشمل العائلي".

وشدّد عيسى على أن" وزارة الخارجية تمثّل عائلة واحدة، رغم الفترات الصعبة التي مرّت بها. وتوجّه بتحية خاصة إلى الطاقم الإداري، مثنياً على جهود الموظفين المتواصلة رغم التحديات المادية والظروف الاستثنائية، ومقدّراً التزامهم بأداء واجباتهم بإخلاص".

كما خاطب الديبلوماسيين، لا سيما الموجودين حالياً في لبنان ضمن إجازاتهم، متمنياً لهم إقامة طيبة، وحاثّاً إياهم على "مواصلة أداء مهامهم في الخارج بمسؤولية ومهنية عاليتين".

وأقرّ عيسى بأن الأوضاع الإدارية في الوزارة" لا تزال تواجه صعوبات"، لكنه أشار إلى "مؤشرات إيجابية وبوادر تحسّن ملموس". وكشف أنه أتمّ مئة يوم منذ تسلّمه مهامه رسمياً، لاحظ خلالها تطوّراً في سير العمل وتفاعلاً أكبر بين مختلف وحدات الوزارة.

واختتم عيسى كلمته بتأكيد" أهمية التحلي بروح التفاؤل"، داعياً الجميع إلى "مواصلة أداء الواجب الوطني تجاه الوزارة والوطن".

 
وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

الأمين العام

عيد الميلاد

عيسى على

التزام

لبنان

