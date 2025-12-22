في كسروان.. جثة على سطح مبنى

عثر على جثة المواطن ر. ج من مواليد العام 1965 شدرا - ، وهو مصاب برصاصة من بندقية صيد في رأسه على سطح بناء يسكنه في محلة زوق مصبح - كسروان.

وحضرت الى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وحيد ، وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.