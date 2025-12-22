تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

توقيف فتيات بجرم ممارسة أعمال الدعارة

Lebanon 24
22-12-2025 | 09:34
Doc-P-1458567-639020183175824125.jpg
Doc-P-1458567-639020183175824125.jpg photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في كل المناطق اللّبنانية، ومنها تسهيل أعمال الدّعارة، ومن خلال الاستقصاءات والتّحريّات وتسيير الدوريّات، أوقفت دوريّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، في محلّة البوار – نهر إبراهيم، سيّارة نوع ديو لون فضي عائدة لأحد معاوني شخص مطلوب للقضاء بجرم تسهيل أعمال الدّعارة، حيث قامت عناصر الدّوريّة بالإطباق على السيّارة، وتوقيف سائقها المدعو:

– ن. ع. (مواليد عام 1967، لبناني)

وبرفقته المدعوة: – ر. ح. (مواليد عام 1983، سوريّة)

وقد اعترف أنّه كان بصدد توصيلها الى منزل أحد الزبائن، وأنّ مهمّته نقل الفتيات إلى بيوت الزبائن، بناءً لأوامر المدعو:

– خ. ع. (مواليد عام 1976، لبناني)، العمل جارٍ لتوقيفه.

كما اعترف بوجود أربع فتيات، يعملن في مجال الدّعارة، في أحد الشّاليهات، حيث قامت الدّوريّة بتوقيفهن، وهن من التّابعيّة السّوريّة:

– و. ز. (مواليد عام 1999)

–  ر. ح. (مواليد عام 2000)

–  م. ع. (مواليد عام 1988)

– ر.ع. (مواليد عام 2003)

وعملت على سوقهم جميعًا إلى مركز المكتب مع السّيّارة، بعد أن جرى تفتيشهم ولم تُضبط أية ممنوعات بحوزتهم.

سُلّم الموقوفون إلى المرجع المعني عملًا بإشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.
 
