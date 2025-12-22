تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

المقداد: كنا نتمنى أن تكون مواقف وزير الخارجية تحقق مصلحة لبنان وشعبه

Lebanon 24
22-12-2025 | 10:35
أسف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد في بيان، أن "يلجأ أحد النواب إلى الخطاب التحريضي والتوصيفات المعلبة، بعيدا عن النقاش السياسي الموضوعي والمسؤول. وقد اعتاد هو وفريقه السياسي اتهام الآخرين باللاشرعية أو بالارتهان للخارج، وهي مواقف لا ترقى إلى أي مستوى من المصداقية، ولا تخدم مصلحة لبنان ولا صورته".

وأشار الى أن "الادعاء بأن مواقف وزير الخارجية تعبر عن "الموقف الرسمي للبنان"، فهي مغالطة واضحة، إذ اختلط على النائب بين موقف فريقه السياسي وموقف الدولة، فالسياسة الخارجية تُرسم في مجلس الوزراء مجتمعا، وضمن الأصول الدستورية، ويعبر عنها من خلال المؤسسات المعنية، وليس عبر مواقف آحادية أو خطابات شعبوية موجهة للاستهلاك الداخلي وإرضاء جمهور معيّن".

وقال: "إننا وبما نمثل من شريحة وطنية كبيرة من اللبنانيين، لسنا بحاجة إلى دروس من أي طرف في الوطنية أو السيادة التي بذلنا من أجلها الغالي والنفيس، وكنا نتمنى حقا أن تكون مواقف وزير الخارجية تحقق مصلحة لبنان وشعبه وليس مصلحة أعدائه".

 
