المقداد: كنا نتمنى أن تكون مواقف وزير الخارجية تحقق مصلحة لبنان وشعبه

أسف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب في بيان، أن "يلجأ أحد النواب إلى الخطاب التحريضي والتوصيفات المعلبة، بعيدا عن السياسي الموضوعي والمسؤول. وقد اعتاد هو وفريقه السياسي اتهام الآخرين باللاشرعية أو بالارتهان للخارج، وهي مواقف لا ترقى إلى أي مستوى من المصداقية، ولا تخدم مصلحة ولا صورته".



وأشار الى أن "الادعاء بأن مواقف تعبر عن "الموقف الرسمي للبنان"، فهي مغالطة واضحة، إذ اختلط على النائب بين موقف فريقه السياسي وموقف الدولة، فالسياسة الخارجية تُرسم في مجتمعا، وضمن الأصول الدستورية، ويعبر عنها من خلال المؤسسات المعنية، وليس عبر مواقف آحادية أو خطابات شعبوية موجهة للاستهلاك الداخلي وإرضاء جمهور معيّن".



وقال: "إننا وبما نمثل من شريحة وطنية كبيرة من اللبنانيين، لسنا بحاجة إلى دروس من أي طرف في الوطنية أو السيادة التي بذلنا من أجلها والنفيس، وكنا نتمنى حقا أن تكون مواقف وزير الخارجية تحقق مصلحة لبنان وشعبه وليس مصلحة أعدائه".





