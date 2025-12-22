تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الصدي يستقبل سفير عُمان ويبحث آفاق التعاون الطاقوي

Lebanon 24
22-12-2025 | 11:38
عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي لقاءً مع سفير سلطنة عُمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، جرى خلاله البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في قطاع الطاقة.

وفي لقاء منفصل، استقبل الصدي النائب جورج عقيص يرافقه رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط ورئيس بلدية قب الياس وادي الدلم صلاح عادل طالب، حيث جرى التطرق إلى الملفات التي تشرف عليها الوزارة في المنطقة، وفي مقدّمها ملف المياه.

وأكد الصدي دعمه الكامل لمؤسسة مياه البقاع لتعزيز جهودها وتحسين أدائها، بما ينعكس إيجابًا على خدمة المواطنين في المنطقة.

