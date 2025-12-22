تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تشريع جديد للرعاية الصحية المنزلية على سكة الإقرار

Lebanon 24
22-12-2025 | 12:03
أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله أنّ اللجنة أنهت مناقشة اقتراح القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، واصفًا الخطوة بـ"الخبر الإيجابي" في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

وأوضح عبدالله، عقب اجتماع اللجنة، أنّ إقرار الاقتراح يشكّل انطلاقة أساسية نحو تثبيت الرعاية الصحية المنزلية كخدمة طبية واستشفائية متكاملة، تتيح للمرضى تلقي العلاج في منازلهم وفق أعلى المعايير العلمية، متى توفرت الشروط الطبية لذلك، بما يضمن راحة المريض وأهله ويخفف في الوقت نفسه الأعباء المالية على النظام الصحي.

وأشار إلى أنّ النص الذي أقرّته اللجنة يستند إلى معايير عالمية، وقد أُعدّ بعد الاطلاع على تجارب دولية مختلفة، مع مراعاة حاجات المجتمع اللبناني، وإمكانات الجهات الضامنة، وجهوزية الكوادر الطبية والتمريضية لتقديم هذه الخدمة.

ولفت عبدالله إلى أنّ لجنة الصحة أنجزت مهمتها في هذا الملف، شاكراً النقابات المهنية، والقطاع الخاص، والجهات الضامنة، ووزارة الصحة العامة، والقوى المعنية التي شاركت في النقاش، كما ثمّن مواكبة وزير الصحة ركان ناصر الدين.

وختم بالتأكيد أنّ العمل سيستكمل في اللجان النيابية المختصة، ولا سيما الإدارة والعدل والمال والموازنة، على أمل إقرار قانون الرعاية الصحية المنزلية قريبًا، بما يضع إطارًا قانونيًا لخدمة تُقدَّم اليوم بشكل جزئي ومن دون تغطية رسمية.

