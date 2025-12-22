تشريع جديد للرعاية الصحية المنزلية على سكة الإقرار

أعلن رئيس النيابية النائب أنّ اللجنة أنهت مناقشة اقتراح القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، واصفًا الخطوة بـ"الخبر الإيجابي" في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها .



وأوضح عبدالله، عقب ، أنّ إقرار الاقتراح يشكّل انطلاقة أساسية نحو تثبيت الرعاية الصحية المنزلية كخدمة طبية واستشفائية متكاملة، تتيح للمرضى تلقي العلاج في منازلهم وفق أعلى المعايير العلمية، متى توفرت الشروط الطبية لذلك، بما يضمن راحة المريض وأهله ويخفف في الوقت نفسه الأعباء المالية على النظام الصحي.



وأشار إلى أنّ النص الذي أقرّته اللجنة يستند إلى معايير عالمية، وقد أُعدّ بعد الاطلاع على تجارب دولية مختلفة، مع مراعاة حاجات المجتمع اللبناني، وإمكانات الجهات الضامنة، وجهوزية الكوادر الطبية والتمريضية لتقديم هذه الخدمة.



ولفت عبدالله إلى أنّ لجنة الصحة أنجزت مهمتها في هذا الملف، شاكراً النقابات المهنية، والقطاع الخاص، والجهات الضامنة، ووزارة الصحة العامة، والقوى المعنية التي شاركت في ، كما ثمّن مواكبة ركان ناصر الدين.



وختم بالتأكيد أنّ العمل سيستكمل في اللجان النيابية المختصة، ولا سيما الإدارة والعدل والمال والموازنة، إقرار قانون الرعاية الصحية المنزلية قريبًا، بما يضع إطارًا قانونيًا لخدمة تُقدَّم اليوم بشكل جزئي ومن دون تغطية رسمية.





