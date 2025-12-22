تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من "نزع السلاح" إلى "احتوائه"… تبدّل في اللغة والاتجاه

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-12-2025 | 14:01
A-
A+
Doc-P-1458649-639020340829172654.webp
Doc-P-1458649-639020340829172654.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر أمني أنّ الطرح الذي قدّمه رئيس الحكومة نواف سلام بعد  اجتماعه مع السفير سيمون كرم بشأن تسليم السلاح شمال نهر الليطاني طرح "غير مدروس" في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنّ سلام قرّر الإعلان عن "خطوة تالية" سيُقدم عليها لبنان مطلع عام 2026.

وأوضح المصدر أنّ المفردات المستخدمة من قبل الإدارة الأميركية في مقاربة هذا الملف تبدّلت مؤخرًا من "نزع السلاح" إلى "احتواء السلاح"، وهي صيغة متداولة حاليًا في الأوساط الأميركية. ولفت إلى أنّ "حزب الله" لم يطلق أي رصاصة منذ وقف إطلاق النار حتى اليوم، ما يُستخدم كعنصر داعم لهذا التحوّل في الخطاب.

وبحسب المصدر، يمكن تفسير مفهوم "احتواء السلاح" وفق سيناريوهين: الأول يقضي ببقاء السلاح في مخازن خاضعة لمراقبة مشتركة بين الجيش و"حزب الله"، مع تعهّد بعدم استخدامه إلا بالتنسيق بين الطرفين، إلا أنّ هذا الخيار يبقى محفوفًا بالمخاطر في ظل غياب أي ضمانة حقيقية تمنع إسرائيل من استهداف هذه المخازن. أمّا السيناريو الثاني، فيقوم على تقديم ضمانة أميركية، عبر الدولة اللبنانية، "لحزب الله" بعدم استخدام السلاح في حال بقي تحت سيطرته المباشرة.

وأشار المصدر إلى أنّ السلاح الثقيل يشكّل جوهر النقاش، كاشفًا أنّ الإعلان عن تسليم هذا النوع من السلاح للجيش جنوب الليطاني سيُعلن قريبًا.

وفي ما يتعلّق بسلاح المخيمات الفلسطينية، شدّد المصدر على أنّ هذا الملف لا يمكن معالجته ضمن إطار لبناني–فلسطيني، معتبرًا أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يملك نفوذًا فعليًا على نحو 40% من الفصائل الفلسطينية. وأضاف أنّ قضية السلاح في المخيمات هي شأن عربي–إقليمي، والحلّ يبقى رهن هذا الإطار وليس قرارًا لبنانيًا داخليًا.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
كوريا الشمالية عن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية:"أحلام لن تتحقق أبداً"
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 03:58:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تدخّل أميركي لاعطاء "الميكانيزم" فرصة وتثبيت مهلة نزع السلاح في نهاية السنة
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 03:58:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تستثمر "نزعُ السلاح"
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 03:58:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر: ما حدث في غزة "مخيّب للآمال" ونعمل على احتوائه
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 03:58:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإدارة الأميركية

الدولة اللبنانية

الفلسطينية

محمود عباس

نواف سلام

اللبنانية

حزب الله

الليطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:47 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:54 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:46 | 2025-12-22
Lebanon24
16:40 | 2025-12-22
Lebanon24
16:00 | 2025-12-22
Lebanon24
15:58 | 2025-12-22
Lebanon24
15:44 | 2025-12-22
Lebanon24
15:30 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24