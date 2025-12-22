المستشفيات مكتظّة بمصابي الإنفلونزا

تشهد المستشفيات في مختلف المناطق اكتظاظًا لافتًا بالمصابين بإنفلونزا حادّة، في مشهد يعكس موجة انتشار واسعة للفيروس، خصوصًا بين الأطفال وكبار السن.



غرف الطوارئ تعمل عند حدودها القصوى، والضغط يتزايد يومًا بعد يوم، مع تسجيل حالات تستدعي دخول المستشفى نتيجة ارتفاع الحرارة، المضاعفات التنفسية، وحالات الجفاف.



مصادر طبية حذرت عبر " " من الاستهتار بالأعراض، ودعت إلى الوقاية، تخفيف الاختلاط، ومراجعة الطبيب عند تدهور الحالة، في وقت يُخشى فيه من تصاعد الأرقام خلال الأيام المقبلة.

Advertisement